Procuraduría inhabilitó por 12 años a William Dau, exalcalde de Cartagena

La inhabilidad dejaría al exmandatario de Cartagena por fuera de cargos públicos, pero podrá apelar la decisión. Foto: Alcaldía de Cartagena

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Procuraduría sancionó al exalcalde de Cartagena, William Dau, destituyéndolo e inhabilitándolo por doce años por intervenir de manera indebida en política durante su mandato entre 2020 y 2023.

Lea: Estudiantes de bachillerato golpearon e intentaron asfixiar a niño en Barranquilla

El fallo fue emitido en primera instancia por la Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 4, quien concluyó que Dau vulneró los principios de neutralidad e imparcialidad de la función pública por el respaldo político a dos candidatas al Congreso durante la campaña de 2022.

Según la Procuraduría, el exalcalde expresó su apoyo a las aspirantes relacionadas con una coalición política a través de un audio enviado por WhatsApp. A pesar de que el mensaje fue difundido en un entorno privado, la entidad consideró que desde su cargo como alcalde esas declaraciones lo convertían en un acto público con posible incidencia política. "No se trata de una simple opinión privada, sino de un acto comunicativo con potencial de incidencia política”, indicó el fallo.

Le puede interesar: Ordenan al Gobierno girar recursos para consulta del Área Metropolitana de Oriente

Por esta razón, la entidad determinó que Dau transgredió los principios de moralidad, neutralidad e imparcialidad de la administración, razón por la cual la conducta fue calificada como falta gravísima cometida a título de dolo, quiere decir que habría sido con conocimiento y voluntad de infringir la norma.

La Procuraduría aclaró que el exmandatario podrá presentar recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular. Sin embargo, si la sanción queda en firme, no podrá ocupar cargos públicos hasta que se cumplan los doce años de la sanción.

El exalcalde hizo parte de la consulta del Pacto Histórico del 26 de octubre como precandidato al Senado y obtuvo 22.125 votos.