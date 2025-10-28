Suspendieron consulta del área metropolitana del Oriente por falta de recursos

En la consulta participarán ocho municipios de Antioquia Foto: Gobernación de Antioquia

La Registraduría anunció la suspensión de la consulta que se tenía prevista para el domingo 9 de noviembre en Antioquia para determinar la creación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás o de Oriente, debido a que el Ministerio de Hacienda no hizo el correspondiente traslado presupuestal para garantizar los comicios.

“Nos preguntamos por qué la pasada consulta interna del Pacto Histórico, el partido del presidente sí contó con todos los recursos y garantías a tiempo, mientras que en Antioquia se bloquea el ejercicio de este sagrado derecho constitucional”, indicó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

En la consulta para la creación de la nueva área metropolitana de San Nicolás participarán los municipios de Rionegro, La Ceja, El Carmen de Viboral, Guarne, El Retiro, San Vicente Ferrer, El Santuario y La Unión.

¡El voto es el alma de una democracia, y Antioquia no renunciará a él! pic.twitter.com/INR30ZFbtg — Andrés Julián (@AndresJRendonC) October 28, 2025

La creación del área metropolitana fue avalada por las comisiones de Ordenamiento Territorial del Senado y la Cámara, por lo que en junio de este año la Registraduría estableció que la consulta se haría el 9 de noviembre y la pregunta sería: “¿Está usted de acuerdo con la conformación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás?”

De un lado, tanto la gobernación como los promotores de la consulta han señalado que es importante articular a los municipios para mejorar la seguridad, la prestación de servicios públicos y el ordenamiento territorial, mientras que sus opositores temen que haya un crecimiento urbano desmedido y pérdida de autoridad en los municipios más pequeño, ante el rol que tendrá Rionegro.

Sobre los recursos de la consulta, el director de Planeación de Antioquia, Eugenio Prieto Soto, había indicado que el Ministerio de Hacienda ya había hecho la asignación, pero no el giro a la Registraduría para adelantar la logística, lo que llevó a que finalmente se suspendieran las votaciones.

Esto ha terminado en una nueva arremetida de Rendón contra el Gobierno en la que ha relacionado el hecho a una presunta oposición del Gobierno nacional a la conformación de la figura. “Una democracia sana se fortalece con la participación ciudadana, por lo que impedir que la gente vote no es un acto de demócratas”.