Derrumbe en Los Andes, Nariño, cayó sobre una vivienda y dejó dos muertos

Irma Bertha Alvear Benavides, de 54 años, y José Aldemar Anamá Ramírez, de 47, murieron tras un derrumbe que arrasó con su vivienda. Foto: Alcaldía de Los Andes

Un deslizamiento de tierra se presentó en el municipio de Los Andes, Nariño, y afectó a varias viviendas en la vereda El Huilque. El hecho, que se presentó el lunes 27 de octubre, dejó sin vida a una pareja de campesinos que se encontraban dentro de una de las casas más afectadas.

Las víctimas fueron identificadas como Irma Bertha Alvear Benavides, de 54 años, y José Aldemar Anamá Ramírez, de 47, quienes quedaron sepultados tras el derrumbe. En la vivienda también se encontraban el hijo y el abuelo, quienes lograron sobrevivir con algunas heridas tras el rescate de vecinos en medio de la lluvia.

La Alcaldía de Los Andes, lamentó la muerte de la pareja y manifestó sus condolencias a sus familiares. Además, hicieron un llamado a las comunidades que viven en zonas de alto riesgo para que adopten medidas de precaución ante la actual temporada de lluvias.

Por otro lado, el secretario de Infraestructura Departamental, Gabriel Osejo, aseguró que en otros sectores del departamento se han registrado deslizamientos donde han dispuesto maquinaria para habilitar paso vehicular y prevenir emergencias como en el corredor Junín – Barbacoas. “Estamos atendiendo aproximadamente siete derrumbes con el apoyo del departamento y los comités locales de emergencia”, indicó el funcionario.

Además, los organismos de socorro se mantienen en alerta y advirtieron a las comunidades que las lluvias continuarán. Recomendaron evitar el tránsito por zonas de riesgo o que estén cerca a ríos o quebradas que puedan aumentar su caudal o presentar crecientes súbitas.