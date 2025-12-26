Prohibieron los coches con caballos en Cartagena: hay controversia con cocheros

El centro histórico de Cartagena dejará de operar con tracción animal tras la entrada en vigencia del decreto que regulará el transporte turístico. Foto: Alcaldía de Cartagena

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En Cartagena, la alcaldía emitió un decreto que prohíbe la circulación de coches con caballos en el centro histórico y el cordón amurallado de la ciudad. La medida comenzará a aplicarse desde el 29 de diciembre, fecha en la que anunciaron que entrará en operación el primer lote de coches eléctricos para el servicio turístico.

Lea: Mujer fue asesinada por su pareja en Betulia, Antioquia; esto se sabe

La decisión quedó establecida en el Decreto 2296 de 2025, que impide, bajo cualquier modalidad, la circulación de carruajes de tracción animal. Según el Distrito la medida busca eliminar el uso de animales en esta actividad y darle paso a el nuevo sistema con los vehículos eléctricos.

Por un lado el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, aseguró que la decisión responde a una demanda ciudadana de hace muchos años y manifestó que “esto es modernidad, esto es protección animal, esto es una ciudad que avanza con conciencia ambiental y sentido social”.

Sin embargo, la transición se ha dado en medio de cuestionamientos del gremio de cocheros, que aseguraron no haber sido incluidos de manera efectiva en las decisiones que afectan su actividad.

El Distrito será propietario de los 62 vehículos, que es el cupo máximo de las carrozas eléctricas autorizadas, además de la estación de carga y de los equipos tecnológicos. Y han asegurado en reiteradas ocasiones que los cocheros actuales serían los que accederían al uso de las carrozas mediante un instrumento económico territorial, tras procesos de concertación y capacitación.

Le puede interesar: Fuertes lluvias en el Valle del Cauca causaron inundaciones y dejaron un muerto

Mientras que, William Gracia, integrante de la Asociación Cartagenera de Cocheros, aseguró que el gremio manifestó disposición para una transición desde sus anuncios iniciales y que evaluaron el prototipo de coche eléctrico impulsado por el humorista Alejandro Riaño. Pero, aún así manifestó que hubo problemas para concertar con la alcaldía e inconformidades en el proceso con el gremio. Y que en las decisiones finales la alcaldía, en noviembre, abrió un proceso del cual no fueron informados sobre las personas que manejarían los coches. “Obviamente, eso generó gran molestia y fue un punto de quiebre, porque se supone que ahora desconocidos van a manejar los nuevos coches”, dijo Gracia.

Algunos integrantes del gremio presentaron acciones judiciales para garantizar su derecho a participar en el proceso de transición. Y la alcaldía ha defendido su medida argumentando que la prioridad es proteger a los animales.

Tras esta controversia, este viernes 26 de diciembre confirmaron la prohibición de los coches en el decreto en el que adoptan los requisitos del Ministerio de Transporte para la circulación de carrozas turísticas. Y las que sean fabricadas o adquiridas sin autorización oficial serán inmovilizadas.