Mujer fue asesinada por su pareja en Betulia, Antioquia; esto se sabe

Una mujer fue asesinada en la madrugada de Navidad, el jueves 25 de diciembre, en el municipio de Betulia, en el suroeste de Antioquia. El hecho ocurrió en la vivienda donde residía y el presunto agresor sería su pareja sentimental, con quien convivía.

La mujer fue identificada como Liliana Marcela Cano Herrera, de 40 años. Según la información preliminar, el ataque se produjo tras una discusión entre la pareja y en medio de consumo de bebidas alcohólicas. Durante la pelea, el hombre le habría causado heridas con un arma blanca que le provocaron la muerte.

Por su parte, el presunto agresor es un hombre de 26 años, quien, según reportes iniciales, convivía con la víctima desde hacía aproximadamente seis meses. Y tras el hecho huyó hacia una zona rural del municipio.

Las autoridades activaron un operativo para dar con su paradero y adelantar las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

El caso fue tipificado de manera preliminar como un presunto feminicidio, por tratarse de un hecho de violencia cometido en el contexto de una relación sentimental.

“Ya será motivo de ampliación posterior frente a la situación, si había denuncias anteriores o hechos que se habían presentado de forma relevante o de afectación hacia la integridad de esta persona”, precisó el coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía de Antioquia.

Además, las autoridades reiteraron el llamado a la prevención de la violencia de género y al control en el consumo de licor durante las festividades, señalando que hechos de intolerancia no pueden derivar en hechos que atenten contra la vida.

Un hecho similar ocurrió en el Cesar, en el que una mujer fue hallada sin vida después de estar tres días desaparecida, según el reporte de sus familiares. El crimen ocurrió en el municipio de Agustín Codazzi y fue hallada en una fosa cavada en el corregimiento de Llerasca. El hecho es investigado como un posible feminicidio y el hallazgo se produjo por un familiar del presunto agresor, quien los había visto por última vez hacía la vía donde fue encontrada la mujer. Las autoridades investigan las causas exactas de su fallecimiento y la mujer dejó dos hijos de siete y dos años.