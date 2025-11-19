¿Quién era el médico que sicarios asesinaron en Cartagena?

El médico iba hacia su casa en su carro en el momento del ataque. Foto: Captura de pantalla

Un ataque sicarial se registró en la tarde del pasado martes 18 de noviembre en el barrio El Campestre, en el suroriente de Cartagena, en el que fue asesinado el médico Giancarlo Gómez Arnedo. Sujetos en una motocicleta le dispararon cuando se movilizaba en su carro hacia su casa.

Las autoridades confirmaron que el médico de 35 años iba en su carro, un Mazda blanco de placas IHU-481, cuando los sicarios se le acercaron y, aprovechando que había reducido su marcha, le dispararon.

Testigos del hecho señalaron que el médico falleció al instante, por lo que a la zona llegaron miembros del CTI de la Fiscalía a hacer el levantamiento. En el lugar también se encontraba la madre de Gómez Arnedo, quien hizo el reconocimiento del cuerpo. Las imágenes fueron difundidas y causaron la indignación de la comunidad.

Gómez Arnedo era un reconocido médico, querido por su respeto y cercanía con sus pacientes. En redes sociales, varios de sus allegados destacaron su personalidad. “Mi amigo y compadre, ¡eres de las personas más nobles, sencillas y humildes que conozco! Desprendido de lo material y servicial, ya tu vida es bendecida y maravillosa! Un abrazo Gian”, indicó uno de ellos.

Sumado a esto, el exsuegro del médico, el locutor y periodista Arnulfo Urruchurtu, señaló a medios locales que Giancarlo era papá de una niña de cinco años. “Era un padre muy responsable y adoraba a mi nieta. Muy doloroso porque yo veo a mi nieta y todavía no sé qué decirle cuando hoy vea que su papá no llega a verla. Dios los bendiga”.

Las autoridades indicaron que adelantan las investigaciones para determinar las motivaciones del crimen y dar con el paradero de los responsables. En lo que va corrido del año se han presentado 314 homicidios en Cartagena, de los cuales 19 han sido en noviembre.