Por alteraciones tuvieron que suspender debate del presupuesto en la Asamblea de Antioquia

Los estudiantes de la Universidad de Antioquia exigen mayores recursos para la institución. Foto: Asamblea de Antioquia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Gran controversia causó en Antioquia la última sesión que tuvo la Asamblea el pasado martes 18 de noviembre, en la que se discutía el presupuesto del departamento para el próximo año. En medio de abucheos de estudiantes de la Universidad de Antioquia, la presidencia de la duna decidió suspender la sesión, así como anunció que los siguientes encuentro se harían a puerta cerrada, lo que a su vez causó gran rechazo.

Lea: Murió el hermano de Feliciano Valencia días después de ataque en el norte del Cauca

Los estudiantes ingresaron a las graderías del recinto y comenzaron a gritar, lanzando improperios contra los diputados, así como gritando arengas que exigían recursos para la universidad pública, por lo que, como se ve en videos compartidos en redes sociales, la presidencia de la Asamblea, Verónica Arango, pidió silencio en varias ocasiones, pero no ocurrió.

Ante esto, la política anunció la suspensión de la sesión para este miércoles 19 de noviembre, así como aseguró que no se aceptaría más público en los siguientes debate.

“Se permitió el ingreso de un grupo de personas que se identificaron como estudiantes de la Universidad de Antioquia. Una vez dentro, se les recordó de manera clara y respetuosa las normas de permanencia que rigen para todos los asistentes, señalando que cualquier intervención debía realizarse desde el atril y con previa inscripción, conforme al Reglamento Interno de la Corporación”, indicó en comunicado la Asamblea.

Le puede interesar: Secuestraron a hijo de Giovanni Ayala sobre la vía Panamericana en Cauca

Pero la decisión de Arango causó debate entre los mismos diputados, como Luis Peláez, quien señaló: “Hacer la sesión de la Asamblea de Antioquía sin público donde se debate el presupuesto de Antioquía ¿No les parece antidemocrático? Porque a mí sí me parece, que duro que muchos diputados se enseñaron a hacer debates con las gradas vacías y se asustan cuando las ven llenas”.

Ante la situación, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, también se pronunció y pidió que se continuara el debate con la participación ciudadana. “La discusión y aprobación del presupuesto es un ejercicio que fortalece la democracia y demanda escuchar todas las voces, siempre en un ambiente cordial y respetuoso”.

Arango respondió que podrían ingresar quienes se inscribieran para intervenir en el atril, de lo contrario, podrían seguir la transmisión a través de YouTube. Sin embargo, al iniciar la sesión en la mañana de este miércoles, los diputados aprobaron el ingreso de los estudiantes al recinto, quienes también intervinieron en el atril pidiendo mayores recursos para la UdeA.