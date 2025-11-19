Murió el hermano de Feliciano Valencia días después de ataque en el norte del Cauca

José Adelmo Valencia ya había sido víctima de un atentado hace un año. Foto: Archivo Particular

Tras permanecer una semana en una clínica en el sur de Cali, se confirmó la muerte de José Adelmo Valencia, hermano del exsenador Feliciano Valencia, quien fue víctima de un ataque al regresar a su vivienda en zona rural de Santander de Quilichao.

Del caso se conoció que José Adelmo fue atacado por sujetos que se movilizaban en una motocicleta y que inicialmente dispararon contra el vehículo en el que se movilizaba el líder indígena. Posteriormente, se acercaron y lo golpearon hasta dejarlo inconsciente sobre la vía.

Días después, Feliciano Valencia publicó una imagen en la que se veía a José Adelmo intubado, junto a la cual señaló que hacía un año su hermano ya había sido víctima de un atentado contra su vida.

José Adelmo Valencia fue jurídico del territorio de Munchique Los Tigres y prestó servicios comunitarios a la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, Acín.

Tras confirmarse su muerte, Feliciano Valencia indicó: “nos embarga la tristeza y hacemos un llamado al pueblo caucano para unir esfuerzos para superar la violencia que vive el departamento y hacerles entender a los actores armados que la violencia no es el camino”.

Por su parte, el representante Ermes Pete indicó que “su vida fue ejemplo de compromiso con la comunidad y la defensa del territorio. Expreso mi solidaridad a su familia y a su pueblo. Su legado seguirá guiando nuestro camino por un Cauca justo y en paz”.

De acuerdo con Indepaz, este año han sido asesinados 174 líderes sociales, de los cuales 40 se encontraban en el departamento del Cauca.