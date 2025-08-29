Sancionaron a exalcalde de Cartagena, William Dau, por irregularidades en el PAE

Imagen de referencia. El inicio del Programa de Alimentación Escolar debía ser en enero del 2020 y se prolongó hasta mayo. Foto: Alcaldía de Cartagena

La Procuraduría confirmó en segunda instancia la sanción de suspensión por nueve meses al exalcalde de Cartagena, William Dau Chamatt, debido al incumplimiento en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante el primer semestre del 2020.

“Advierte el ente de control que Dau Chamatt, en su condición de alcalde del Distrito de Cartagena (2020-2023),no garantizó la prestación del servicio de alimentación escolar, que debía iniciar el 27 de enero de 2020 pues empezó su ejecución casi cuatro meses después, es decir el 11 de mayo del mismo año”, aseguró el ente de control.

Por esta razón, el pasado 31 de marzo, la Procuraduría Delegada de Juzgamiento 2 declaró disciplinariamente responsable a Dau. La medida fue convertida en salario de ese entonces, equivalente a $112.044.240, y fue posteriormente confirmada por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular.

Además, el Ministerio Público catalogó las acciones del exmandatario como una falta grave variándola de culpa gravísima a culposa.

La crítica fue provocada desde un inicio porque como entidad territorial debía realizar una planeación adecuada del programa que pudiera desarrollarse adecuadamente desde el primer día del calendario escolar de los estudiantes del sistema educativo oficial.