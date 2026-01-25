Alerta por nueva modalidad de robo en transporte informal en Floridablanca

El robo quedó registrado en cámaras de seguridad. Foto: Captura de pantalla

Una alerta lanzaron las autoridades ante el robo a una joven de 17 años, a la que los delincuentes mantuvieron secuestrada por cerca de una hora, bajo una modalidad que ya se había denunciado hace unos días en el municipio de Floridablanca.

El más reciente caso se presentó en los últimos días luego de que una mujer y su hija tomaron un transporte informal del barrio El Carmen a La Cumbre, en el municipio santandereano. “Iba un señor bajito manejando y al lado una muchacha, como de unos 24 años, morena y de cabello churco. Nos subimos, no desconfiamos de nada y ya cuando estábamos llegando a la casa nos dijeron que era un atraco”, dijo a Vanguardia la joven.

Se trataba de un carro Chevrolet Aveo, de placas KKX-371 y color negro, en el que el conductor, sobre la carrera 30 con calle 8 Este, decidió bajar el seguro de la puerta y subir las ventanas, lo que preocupó a las dos mujeres, quienes intentaron bajar del carro.

Autoridades alertan sobre nueva modalidad de robo en el área metropolitana de Bucaramanga. Madre e hija abordaron un carro pirata en Floridablanca: la mujer saltó del vehículo en marcha y la menor fue retenida 45 minutos, robada y luego abandonada. #VocesySonidos pic.twitter.com/NIFBbxsERx — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) January 24, 2026

La madre lo logró, por lo que comenzó a gritar pidiendo que llamaran a la Policía, pero cuando intenta sacar a su hija, el conductor lo impidió y se la llevaron en el vehículo, como quedó registrado en videos de cámaras de seguridad que se difundieron por redes sociales.

Los delincuentes golpearon a la joven y la obligaron a mantener la cabeza abajo en todo el recorrido. “Estuve mirando hacia abajo todo el tiempo. La señora me golpeaba, sacó un arma, me quitó una pulsera Pandora, cadenas, mi celular, me pidió las contraseñas de Nequi y me dijo que le diera todo. Todo se lo di”, añadió.

Por su parte, la madre, Marcela Tarazona, indicó a Blu Radio que: “A mí me robaron todo lo que llevaba. A mi hija le quitaron sus cadenas y la esclava de graduación. Nos golpearon y nos amenazaron con un arma de fuego, diciendo que nos iban a matar”.

Finalmente, la joven fue dejada en el barrio La Salle, donde logró comunicarse con su mamá, quien llegó al lugar junto con las autoridades.

Hubo otro caso similar

La preocupación en el municipio se centra en que ya se había registrado un caso similar, en el mismo vehículo y con similares descripciones de los delincuentes.

El otro caso se registró en el barrio La Cumbre, donde un conductor de un vehículo particular, que prestaba servicios informales, se ofreció a llevar a una joven hasta el Hospital Universitario de Santander.

Pero, en el sector del Cacique, el conductor paró el carro y la mujer comenzó a golpearla con un destornillador para que le entregara todas sus pertenencias. Tras robarla, los sujetos la lanzaron del vehículo en movimiento, aunque la víctima señaló a medios locales que no tuvo heridas de gravedad.

Ante lo ocurrido, el director de Tránsito de Bucaramanga indicó que han sido varias las denuncias, por lo que pidió a la comunidad evitar hacer uso del transporte informal. “Invitamos a las personas a utilizar transporte legal para llegar seguros a casa y evitar situaciones que pongan en riesgo su integridad”.