Reabrieron puente La Limona en la vía Medellín-Itagüí luego de diez días cerrado

El puente La Limona, que conecta el sector San Gabriel, en Itagüí, con el corregimiento San Antonio de Prado, en Medellín, fue reabierto el sábado 24 de enero tras permanecer diez días cerrado por una falla estructural que afectó su estabilidad.

Según el reporte de las autoridades locales, la vía fue habilitada luego de trabajos de estabilización ejecutados por las alcaldías de Medellín e Itagüí, con supervisión del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

La emergencia se registró el 15 de enero, cuando una falla en una tubería de alcantarillado causó la pérdida de banca y comprometió la estabilidad del puente. Ante el riesgo, las autoridades ordenaron el cierre inmediato, por donde circulan cerca de 30.000 vehículos diariamente.

El cierre afectó la movilidad entre Medellín e Itagüí, generando congestión en las vías alternas como la carrera 64 y la calle 31. Habitantes de sectores cercanos reportaron trayectos de hasta tres horas para llegar a sus viviendas o lugares de trabajo.

Obras de estabilización

Para atender la contingencia, las administraciones municipales, con apoyo de Empresas Públicas de Medellín (EPM), ejecutaron obras de emergencia que incluyeron el diagnóstico estructural del puente, la construcción de un muro de contención de más de cinco metros de altura, el traslado de redes de gas, el retiro de tuberías de alcantarillado deterioradas y la ejecución de llenos estructurales para la recuperación de la banca.

La alcaldía informó que el piso que soporta el puente ya se había recuperado y la construcción del muro de contención estaba en la etapa final, lo que permitió habilitar nuevamente la calzada.

Restricciones y control

El paso vehicular por el puente tiene aún la restricción para vehículos de carga superiores a 3,5 toneladas, mientras continúan las evaluaciones técnicas sobre la estructura.

“Esta apertura se realizará bajo una medida preventiva que restringe la circulación de vehículos pesados. Nuestro principal objetivo es proteger la vida de los actores viales y garantizar condiciones seguras”, informó Pablo Ruiz, secretario de Movilidad de Medellín.

Además, las secretarias de Movilidad anunciaron labores de señalización, control y acompañamiento operativo en el sector para el cumplimiento de la medida.