Rescataron con vida a seis mineros que duraron más de 20 horas atrapados en mina de Bolívar

Imagen de referencia. Por cámaras de seguridad dentro del socavón se supo que los seis mineros continuaban con vida. Foto: AFP - RAUL ARBOLEDA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Con vida fueron rescatados los seis mineros que el pasado sábado 31 de enero habían quedado atrapados en una mina del municipio de Montecristo, en el sur de Bolívar, tras registrarse un deslizamiento en el lugar.

Lea: En grave estado está italiano herido con la hélice de una lancha en Islas del Rosario

La emergencia se presentó en el sector minero Mina Walter, en el corregimiento de Los Canelos, donde se registró un deslizamiento de tierra que taponó completamente la entrada del socavón en la que se encontraban los hombres a más de siete metros bajo tierra.

Los trabajos de rescate fueron realizados por compañeros mineros, cuerpos de rescate del municipio y empresas mineras de la zona que, aunque sabían que los hombres se encontraban con vida (por imágenes de cámaras de seguridad al interior de la mina), sabían que corrían contra el tiempo dada la rápida disminución del oxígeno.

A esto se le suma la inestabilidad de la zona, por la que se podrían dar nuevos deslizamientos y la acumulación de gases tóxicos dentro del socavón por cuenta de la falta de ventilación.

Le puede interesar: Se conoce la identidad del hombre hallado muerto en caño de El Pozón en Cartagena

En videos compartidos en redes sociales se evidenció el momento en que los seis hombres salieron del socavón en medio de aplausos y gritos de quienes apoyaron el rescate. Los sujetos son valorados en la noche de este domingo en el mismo lugar de la emergencia.

Un hecho similar se registró en una mina de esmeraldas, en el municipio de Quípama, en Boyacá, donde dos personas murieron atrapadas tras un derrumbe que taponó el ingreso a un socavón.

De igual forma, en un socavón de carbón en Socha, cuatro personas, tres mineros y una persona de control, fallecieron por inhalación de gases, en medio de una revisión que realizaban al lugar.