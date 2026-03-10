Resultados de la Cámara por Bolívar 2026: conservadores mantienen liderazgo

En la lista están José Ricardo Ardila, Yolanda Wong, Amaury Julio, Andrés Guillermo Montes, Juliana Aray y María Camila Salas. Foto: Archivo Particular

En el departamento de Bolívar se reconfigura el tablero de la Cámara de Representantes con tres hombres y tres mujeres, de los cuales cuatro llegan por primera vez al Congreso.

En las elecciones en Bolívar se contabilizaron 1.007.995 votos de los cuales 18.732 no fueron marcados, 36.940 fueron anulados y 21.310 fueron en blanco.

Por partidos destaca la votación por el partido Conservador, que obtuvo 422.632 de los sufragios (46,2 %), seguido del Pacto Histórico con 170.882 votos (18,6 %), el partido Liberal con 155.521 (17 %) y la coalición Centro Democrático y Mira que sumó 109.087 votos (11,9 %).

Con estos resultados, la mayoría de las curules quedan en manos del partido Conservador que figura con María Camila Salas, cuñada del gobernador Yamil Arana, quien obtuvo la votación más alta con 140.621 de los sufragios, lo que evidencia el poder de la alianza con el clan Blel, que aspiraba alcanzar los tres escaños.

Salas es administradora de empresas con maestría en comercio internacional y dirección de mercadeo. Fue directora ejecutiva de Invest In Cartagena, así como secretaria de Hacienda de Dumek Turbay y gerente de Relacionamiento de Comfenalco.

Seguidamente está Juliana Aray quien tuvo 85.756 sufragios y repite curul. Es comunicadora social, especialista en gerencia de mercadeo y máster en dirección de comunicaciones corporativas, además es hijastra de Vicente Blel Saab.

La tercera curul la ocupa Andrés Montes, quien recibió 58.371 sufragios. Es licenciado en Lenguas Modernas e hijo del exsenador William Montes, condenado por parapolítica, y de la exrepresentante a la Cámara Martha Curi.

Por su parte, el Pacto Histórico logró mantener una curul que quedó en manos de Amaury Julio Pérez, quien ha hecho toda su carrera en el sector público, incluso estuvo en la dirección de Desarrollo Ambiental de la Gobernación de Bolívar, en la administración de Vicente Blel Scaff.

Del lado del partido Liberal fue elegida Yolanda Wong, quien obtuvo 62.394 votos. Es abogada, especialista en derecho público, magíster en contratación pública y privada. Ha aspirado en varias ocasiones a la gobernación de Bolívar y la alcaldía de Cartagena, y es una de las fórmulas clave del actual presidente del Senado Lidio García.

La lista la cierra José “Jocho” Ricardo Ardila, la figura más reconocida del uribismo en la región, quien estaba en la lista de la coalición del Centro Democrático y Mira. Obtuvo 61.267 votos. Es exesposo de la actual alcaldesa de Turbaco, Claudia Espinosa, donde obtuvo un importante número de votos (8.945).