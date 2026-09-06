Se incendió y naufragó una embarcación turística en Cartagena

La motonave "Fortune" estaba atracada en Marina Santa Cruz cuando comenzó el incendio y posteriormente naufragó. Foto: Redes sociales

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Una embarcación turística se incendió y posteriormente naufragó en la bahía de Manga, Cartagena. Se trata de la motonave “Fortune”, que permanecía atracada en Marina Santa Cruz cuando se registró la conflagración.

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De acuerdo con la Dirección General Marítima (DIMAR), en el momento del incendio no había personas a bordo ni se realizaba ninguna maniobra. La emergencia fue reportada hacia las 4:20 p.m. y fue atendida por Guardacostas, mientras un remolcador de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena apoyó las labores. No se reportaron personas afectadas.

La embarcación fue retirada para evitar que el fuego se propagara

Ante el avance de las llamas, el personal de Marina Santa Cruz liberó la embarcación de su posición de atraque para evitar que el incendio alcanzara otras naves ubicadas en el sector.

Posteriormente, la “Fortune” fue trasladada a un área abierta frente a la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, con el propósito de educir el riesgo para las demás embarcaciones y evitar una posible obstrucción del canal de acceso al puerto.

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La atención, permitió controlar el incendio. Sin embargo, la motonave posteriormente naufragó, por lo que la emergencia pasó a ser también un asunto de seguridad para la navegación y de posible afectación ambiental.

DIMAR investigará el incendio y el naufragio

Tras el hundimiento, el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH) realizará un levantamiento batimétrico para establecer las condiciones de seguridad para la navegación y determinar si se produjo alguna afectación al medio marino.

Además, DIMAR anunció un plan para reflotar y retirar la “Fortune”, de acuerdo con las condiciones de seguridad y las disposiciones de la Autoridad Marítima Colombiana. Por ahora, las causas del incendio no han sido establecidas. La Capitanía de Puerto de Cartagena adelantará una investigación jurisdiccional por el siniestro marítimo y un procedimiento administrativo sancionatorio para determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos.