Triple homicidio en Obando, Valle del Cauca: investigan disputa criminal

Indepaz registró el caso como la masacre número 88 ocurrida en Colombia durante 2026. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Tres personas fueron asesinadas dentro de una vivienda del barrio Villa Sol, en la zona urbana de Obando, Valle del Cauca. Las víctimas fueron identificadas como Julián Esteban Serna, de 31 años; Brayan Andrés Díaz, de 29; y Darlis Xiomara Tunuala, de 32 años. Los tres fueron atacados con arma de fuego.

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El hecho es investigado por las autoridades como un posible enfrentamiento entre estructuras delincuenciales con presencia en Obando y otros municipios de la región. Sin embargo, esta hipótesis todavía está en verificación y aún no se reportan capturas por el triple homicidio.

Esto encontraron en la vivienda

Durante la inspección del lugar, los investigadores encontraron varios casquillos de cartuchos, dos teléfonos celulares y un arma de fuego tipo pistola, elementos que quedaron a disposición de las autoridades para los respectivos análisis técnicos y balísticos.

El teniente coronel Óscar Javier Hernández, comandante del Distrito Especial de Policía de Cartago, señaló que “dos de las víctimas tenían antecedentes judiciales por diferentes conductas delictivas, mientras que la tercera no registraba anotaciones”.

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Las autoridades buscan establecer si estos elementos pueden aportar información sobre lo ocurrido, identificar a los responsables y determinar el móvil del ataque. El arma también será sometida a análisis para establecer si fue utilizada en el crimen y si puede estar relacionada con otros hechos violentos registrados en Obando o municipios cercanos.

Investigan disputa entre estructuras criminales

Por ahora, la principal hipótesis apunta a una posible confrontación entre organizaciones delincuenciales que tienen presencia en Obando y otros municipios del norte del Valle. La Policía mantiene las labores de investigación e inteligencia para establecer si el triple homicidio está relacionado con disputas por actividades criminales en la zona.

El organismo recordó que la Defensoría del Pueblo emitió un informe de seguimiento en lo que se advierte sobre un riesgo alto por la persistencia de estructuras criminales y el desplazamiento de las confrontaciones hacia municipios cercanos. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar quiénes fueron los responsables.