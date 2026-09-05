Identificaron a taxista que pasó por encima de recolector de basura en Medellín

El hecho ocurrió en el barrio La Francia y quedó registrado por una cámara de seguridad. El recolector reportó dolor leve en uno de sus pies y pudo terminar su jornada laboral. Foto: Redes sociales

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Un trabajador de Emvarias resultó afectado en uno de sus pues luego de que un taxi continuara su recorrido mientras él realizaba señales para detener el tránsito durante una maniobra de recolección de residuos en el barrio La Francia, en Medellín. El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad y posteriormente el conductor fue identificado por las autoridades.

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En las imágenes se observa al recolector ubicándose frente al vehículo para indicarle que se detuviera mientras el camión de basura realizaba una maniobra en la vía. Sin embargo, el taxi avanzó y la llanta trasera derecha pasó sobre el pie derecho del trabajador. Después de que el vehículo conitnuó su recorrido, el hombre se retiró hacia una acera, donde recibió ayuda de sus compañeros y de personas que presenciaron el hecho.

El conductor fue identificado

La Secretaría de Movilidad logró identificar al conductor del taxi, quien fue citado a un proceso contravencional. Además, el vehículo fue inmovilizado. El hecho ocurrió mientras el personal de recolección adelantaba sus labores habituales. Durante estas maniobras, los trabajadores deben permanecer en la vía para regular temporalmente el tránsito y permitir que los vehículos recolectores puedan avanzar, detenerse o realizar movimientos de reversa.

Además, el caso vuelve a llamar la atención sobre las situaciones de riesgo que enfrentan los trabajadores de aseo en las calles de Medellín. Según cifras entregadas por Emvarias, desde 2025 se han registrado 63 agresiones contra operarios recolectores y escobitas.

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La situación preocupa porque los empleados permanecen expuestos al tránstio mientras realizan una labor indispensable para la ciudad. Una maniobra de los vehículos que no tenga en cuenta sus señales puede terminar provocando un accidente.

Un llamado a respetar las señales de los recolectores

Desde Emvarias y la Fundación Universidad de Antioquia, entidad contratante del personal, han hecho un llamado a los conductores para respetar las indicaciones de los trabajadores y permitir que las labores de recolección se desarrollen de manera segura.

Mientras avanza el proceso contravencional contra el conductor, las entidades insisten en la necesidad de que quienes transites por las zonas donde se realizan labores de recolección reduzcan la velocidad, atiendan las señales de los operarios y esperen a que las maniobras terminen antes de continuar su recorrido.