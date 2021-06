“Seguimos buscando a Alexandrith”: Policía Metropolitana de Cartagena

El pasado miércoles, Wainer Ayola, de 37 años, fue capturado en Cartagena señalado por la desaparición de la sobrina de su pareja, Alexandrith Sarmiento, ocurrida hace tres meses en el sector de Punta Canoa. El sujeto fue la última persona que vio a la joven, pues ambos fueron a la playa para que ella supuestamente aprendiera a manejar una moto, pero, según la versión del procesado, él fue al baño, dejó a sola a Alexandrith y cuando regresó no la encontró, por lo que sugirió que habría ingresado al mar y se habría ahogado. Los familiares de la menor, así como las autoridades, no creen en esta versión y por eso le fue imputado el delito de desaparición forzada. (Las alertas sobre Punta Canoa, donde desapareció Alexandrith hace tres meses)

Según las autoridades, Ayola es la única persona que sabe qué pasó con Alexandrith, aunque aun no han dado no han dado con su paradero y por eso se ofrece una recompensa de hasta $20 millones para quien dé información. De acuerdo con la Policía Metropolitana de Cartagena, Alexandrith ha sido buscada constantemente desde su desaparición, se han realizado sobrevuelos en helicóptero y desde al aire se han lanzado panfletos alertando sobre su búsqueda. También se han hecho operativos puerta a puerta en las casas fincas del sector de Punta Canoa. La Armada Nacional, a su vez, ha puesto a disposición sus lanchas y su personal capacitado para búsquedas en el mar. “Las búsquedas no han parado. A donde nos dicen que está, hemos ido y buscado”, aseguró la Policía a este diario. (Capturan al tío político de Alexandrith, desaparecida hace tres meses en Cartagena)

La policía judicial, por orden de la Fiscalía, ha llevado a cabo actividades en medio de este caso, entre las que se encuentran 23 entrevistas a testigos, dos declaraciones juramentadas, búsquedas en base de datos, tres interceptaciones, una inspección al lugar a los hechos, tres allanamientos y una extracción al celular de Alexandrith. Con base a esta información recopilada, un juez avaló la orden de captura contra el tío político de la joven. Los investigadores aseguran que hay inferencia razonable de que Ayola es responsable del delito de desaparición forzada, pero eso lo decidirá un juez al culminar su juicio. (7 datos sobre la desaparición de Alexandrith en Cartagena)

En las audiencias del pasado miércoles y jueves se logró la legalización de captura y la imputación de cargos, y se espera que el próximo jueves se lleve a cabo la diligencia de la solicitud de medida de aseguramiento. Los investigadores han identificado posibles incoherencias e inconsistencias en las distintas declaraciones de Ayola, que no concuerdan entre lo que él ha dicho a testigos y en su declaración juramentada, así como también la inspección en el lugar de los hechos da cuenta de otras inconsistencias con su versión. “La captura del tío político, sin embargo, no quiere decir que detuvimos su búsqueda. continuamos buscando a Alexandrith”, aseguró la Policía a El Espectador.

Alexandrith desapareció el pasado 19 de marzo a sus 15 años. La joven cumplió 16 años estando desaparecida y sus familiares, así como el “Movimiento amplio de mujeres y feministas en Cartagena y Bolívar”, han pedido a las autoridades que no escatimen esfuerzos para dar con su paradero. En un comunicado, el movimiento de mujeres concluyó que la desaparición de la joven puso de relieve las distintas violencias de las que son sujetas las niñas y mujeres de los pueblos de la zona norte de Cartagena, empobrecidos, racializados y sujetos de despojo. “A este contexto se suma la presencia de peligrosas estructuras de crimen organizado que tienen rutas y asentamiento en la zona de acuerdo con lo descrito por el Informe de Riesgo 002 de 2016 de la Defensoría del Pueblo”.

Dicho informe expone que la zona norte, de la que hace parte el sector de Punta Canoa, presenta “riesgos contra los derechos a la vida, la libertad y la integridad personal, que se pueden materializar en amenazas, homicidios, desplazamientos forzados, desapariciones forzadas, despojo de tierras, violencia sexual, reclutamiento y utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes”. En dicho documento se identificaron grupos armados posdesmovilización que se autodenominaban Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), Los Rastrojos y Las Águilas Negras. Estos grupos ilegales, además, reclutan y utilizan ilícitamente a niños, niñas, adolescentes, para la explotación sexual o económica.