Sellaron clínica frente a la cual una mujer tuvo un bebé en Cartagena; directivas hablaron

Las autoridades señalaron que evidenciaron incumplimientos. Foto: Alcaldía de Cartagena

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La alcaldía de Cartagena confirmó el sellamiento de la clínica Crecer, que este jueves 16 de julio fue noticia luego de que se conoció que frente a sus instalaciones una mujer dio a luz en un andén, luego de que, al parecer, le negaran la atención de urgencia.

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El Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) indicó que el cierre preventivo de la clínica Crecer se dio tras encontrar presuntos incumplimientos en los estándares mínimos de habilitación estipulados en la Resolución 3100 de 2019, que regula las condiciones de los prestadores de salud en el país.

“La atención médica de urgencia para menores de edad, adultos mayores, personas en condición de discapacidad y madres gestantes bajo ninguna circunstancia se puede negar, suspender o retrasar, incluso en situaciones de crisis, huelgas o problemas administrativos de clínicas, hospitales e IPS”, indicó el alcalde Dumek Turbay al anunciar el cierre.

Mujer dio a luz frente a la clínica en Cartagena

El caso se dio a conocer por la difusión de un video en el que se ve a la mujer con su hijo recién nacido sobre el andén que queda al frente de la clínica. Se conoció que, luego de la emergencia, la mujer fue trasladada a otro centro asistencial en el que se encuentra estable.

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Ante lo ocurrido, el alcalde de Cartagena cuestionó el actuar del centro de salud, debido a que, si bien no cuenta con servicio de urgencias, sí estaba en la obligación de atender el parto de la mujer.

“Legal y éticamente, existen poblaciones vulnerables que gozan de una protección constitucional reforzada, lo que significa que su atención médica bajo ninguna circunstancia se puede negar, suspender o retrasar, incluso en situaciones de crisis, huelgas o problemas administrativos”, señaló el mandatario.

Pronunciamiento de la clínica Crecer

Horas más tarde, las directivas del centro de salud emitieron un comunicado en el que hicieron una reconstrucción de los hechos, así como resaltaron que la mujer y su hijo gozan de buena salud.

En primera medida indicaron que su horario de atención es de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. Que, según relato de la mujer, las contracciones comenzaron a las 3:30 a. m., por lo que llegó a las 4:12 a. m. al centro de salud, donde de forma “sorpresiva e inmediata” dio a luz.

Posteriormente, de acuerdo con el comunicado, sobre las 4:17 a.m., personal médico y de enfermería de la institución le dieron atención y la estabilizaron. Mientras que con respecto al control de la alcaldía, la clínica indicó que “reitera su compromiso con la atención humanizada, la protección de la vida, la transparencia y la colaboración con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos”.

Turbay rechazó el pronunciamiento e insistió en que: “lo tenemos como política de primer orden en nuestra Red de Atención Primaria de la Ese Cartagena de Indias, y lo reforzamos constantemente en las visitas aleatorias de control y vigilancia que realizamos en las urgencias, clínicas y hospitales de Cartagena”.