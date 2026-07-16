Turista bogotano y dos jóvenes murieron ahogados en playas del Parque Tayrona

Juan Diego Guachemené, de 19 años; Yeraldin Quintero, de 24 años, y Nicolás Alberto Camargo Orejuela, de 41 años, fallecieron ahogados. Foto: Archivo Particular

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La muerte del turista bogotano Nicolás Alberto Camargo Orejuela, de 41 años, en la playa Los Cocos, sector de Mendihuaca, marcó el inicio de una serie de tragedias que, en menos de 24 horas, dejó otras dos víctimas fatales por inmersión en el corredor turístico del Parque Tayrona, en jurisdicción de Santa Marta. Horas después, Yeraldin Quintero, de 24 años, y Juan Diego Guachemené, de 19, fallecieron en la playa Los Ángeles, en el sector de Los Naranjos, donde una tercera persona permanece hospitalizada tras ser rescatada con vida.

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Los tres casos ocurrieron en momentos en que las autoridades mantenían alertas por el deterioro de las condiciones del mar Caribe debido al incremento de los vientos, que ha generado oleaje elevado y corrientes de resaca en distintos puntos del litoral.

La seguidilla de hechos volvió a abrir el debate sobre la prevención, la atención de emergencias y la disponibilidad de salvavidas en playas que reciben diariamente a cientos de visitantes nacionales y extranjeros.

Tres emergencias en un mismo corredor turístico

El primer caso se registró en la tarde del martes en la playa Los Cocos, ubicada en el sector de Mendihuaca. Allí murió Nicolás Alberto Camargo Orejuela, oriundo de Bogotá, quien ingresó al mar y fue arrastrado por la corriente.

Menos de un día después, una nueva emergencia movilizó a habitantes del sector y organismos de socorro en la playa Los Ángeles, en Los Naranjos. En ese lugar, Yeraldin Quintero y Juan Diego Guachemené fueron arrastrados por el fuerte oleaje y, pese a los intentos de rescate, fallecieron por inmersión.

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Durante la misma emergencia, una mujer logró ser sacada del agua con vida. Inicialmente fue trasladada al centro de salud de Guachaca y posteriormente remitida a una clínica de Santa Marta debido a la gravedad de su estado de salud, donde permanece bajo atención médica.

El riesgo por las corrientes de resaca

Organismos de socorro han reiterado durante los últimos días que las playas del corredor turístico rural de Santa Marta enfrentan condiciones marítimas de alto riesgo, asociadas al aumento de los vientos y al incremento del oleaje, que en algunos sectores ha superado los cuatro metros de altura.

Estas condiciones favorecen la formación de corrientes de resaca, un fenómeno que puede arrastrar a los bañistas mar adentro en cuestión de segundos y que representa un riesgo incluso para personas con experiencia en natación.

Las autoridades han insistido en que el comportamiento del mar puede cambiar de forma repentina, por lo que recomiendan evitar el ingreso al agua mientras permanezcan las alertas.

Un debate que vuelve con cada tragedia

Las tres muertes ocurridas en menos de 24 horas también reactivaron las discusiones sobre las condiciones de seguridad en las playas del corredor del Parque Tayrona.

Aunque en varios sectores existen advertencias sobre los riesgos del mar, habitantes, operadores turísticos y organismos de emergencia han señalado en diferentes oportunidades la necesidad de fortalecer las medidas de prevención y la capacidad de respuesta ante este tipo de incidentes.

La presencia de salvavidas permanentes, la señalización de zonas de mayor riesgo y el control del ingreso de bañistas durante episodios de oleaje elevado son algunas de las medidas que suelen plantearse tras cada emergencia y que vuelven a estar en el centro del debate luego de que tres familias perdieran a sus seres queridos en una de las zonas turísticas más visitadas del Caribe colombiano.

El llamado de las autoridades

Tras los hechos, las autoridades reiteraron la recomendación de acatar las alertas emitidas por los organismos de socorro, abstenerse de ingresar al mar cuando existan condiciones adversas y atender las indicaciones de operadores turísticos y personal de emergencia.

Los casos registrados en Mendihuaca y Los Naranjos evidencian, una vez más, la vulnerabilidad de quienes ingresan al mar durante episodios de fuerte oleaje y reabren la discusión sobre cómo fortalecer la prevención en un corredor turístico donde la belleza del paisaje convive con un riesgo que, en menos de un día, dejó tres víctimas fatales.