“Si me suspenden, no me voy a las buenas”: William Dau, alcalde de Cartagena

Solo en el primer semestre del 2022, la ciudad amurallada registró 174 homicidios, es decir, casi una persona asesinada por día. Foto: EFE - RICARDO MALDONADO ROZO

Tras la solicitud de renuncia protocolaria de todo su gabinete y el posterior nombramiento de ocho nuevos funcionarios en dependencias de su administración, el período de William Dau como alcalde de Cartagena entró en su recta final. En entrevista con El Espectador, el polémico mandatario hace un balance sobre la situación de la capital de Bolívar y habla sobre el proceso en su contra que abrió la Contraloría Distrital, y que ahora está en la Contraloría General de la República, por presuntas irregularidades en un contrato suscrito por su administración para comprar pruebas rápidas de covid-19.

También expresa su optimismo ante la elección de Gustavo Petro como presidente de Colombia. “Está muy interesado en un macroproyecto para combatir el hambre en Cartagena”, dijo.

¿Cómo valora la situación de seguridad de Cartagena?, ¿en qué consiste el anuncio de asistencia militar que solicitó en mayo?

Al ser el puerto más importante de Colombia, aquí quieren venir todos los narcotraficantes. La mayoría de los asesinatos que ocurren en Cartagena es por la guerra de carteles de droga. Aquí estuvo muy fuerte el Clan del Golfo, después vinieron unos que se hacen llamar los Robledo a tratar de sacarlos. Cartagena se convirtió en un centro de concentración de malandrines, de delincuentes. Según información de inteligencia, cuando quieren contratar sicarios, vienen aquí a buscarlos.

El trabajo de la Fuerza Pública ha dado buenos resultados en cuanto a capturas de personas involucradas en asesinatos, pero no damos abasto. Nosotros tenemos un pie de fuerza por debajo del promedio nacional, entonces eso también genera un ambiente de intranquilidad. Por esta razón solicitamos la asistencia militar y estamos pendientes de la respuesta a la petición que hicimos desde mayo. Tuve un almuerzo con Duque en el que me manifestó su disposición.

El Consejo de Estado admitió una tutela que pide declarar Conmoción Interior en Cartagena, ¿qué opinión le merece?

El tema de la conmoción interior va de la mano con el reconocimiento de inseguridad en Cartagena. Necesitamos ayuda, porque solos no somos capaces, por eso hemos hablado con organizaciones internacionales y sociales para hacerle frente al narcotráfico y a la delincuencia.

¿Ya habló con el presidente electo, Gustavo Petro?, ¿ha podido acordar medidas para la ciudad?

Celebramos la elección de Gustavo Petro. Obviamente como alcalde no podía participar en política, pero es bien sabido en Cartagena que era el candidato de mis afectos. Ya sabiendo hacia dónde se orienta su manera de ver los problemas, estamos preparando los proyectos que queremos llevar a escala nacional. Él está interesado en un macroproyecto para combatir el hambre en Cartagena, porque estamos llevados de pobreza y desigualdad. El 27 de julio tengo una reunión con él en Bogotá, junto con Asocapitales. Creo que el gobierno Petro va a ser generoso y comprensivo con Cartagena, ya que la ciudad le puso 280 mil votos. Ganó hace cuatro años y esta vez arrasó, así que están esperando que el presidente se manifieste por ellos.

Se han presentado protestas como las del sector Campo Elías, debido a los costos de energía que, según reclaman, son excesivos. ¿Cómo valora esta situación?, ¿tiene propuestas adelantadas para solucionar este descontento?

Cuando salió Electricaribe, hicieron dos filiales de EPM: Air-E y Afinia, que es la de aquí. Aquí nos han metido el dedo en la boca con la energía, pues las tarifas han estado subiendo desproporcionadamente. Tuvimos una reunión hace tres semanas en Barranquilla, junto con su alcalde Jaime Pumarejo, que invitó también a los alcaldes de las capitales de la Costa, para fijar una posición unificada y hacerle frente a esta situación.

Tengo reparos con Afinia porque lo maneja un tipo que se llama Javier Lastra. El día que a él lo nombraron gerente, le escribí a Daniel Quintero y le dije que había nombrado a un malandrín. El tiempo me ha dado la razón. Ya han salido cuestionamientos de corrupción y coimas que están pidiendo. Eso no genera confianza. A ese señor ya lo habían echado de Electricaribe y de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

¿Qué alternativas ha planteado para recuperar el Centro Histórico de Cartagena?

En el Centro Histórico hemos venido trabajando en el mejoramiento de la infraestructura física, como el arreglo de calles y andenes. Hay otros problemas como la prostitución, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, que desde hace muchos años ha sido un flagelo para Cartagena. Desde el año pasado trabajamos con organismos internacionales como la ONU, el gobierno de EE. UU. y en este momento tenemos asignado un proyecto de cerca de $10 mil millones para realizar operaciones encubiertas y combatir esta problemática.

Además, queremos nombrar a un gerente de Centro, que no es un cargo que existe oficialmente, sino un asesor de despacho a quien se le asignan esas funciones. Espero, antes de que se acabe esta semana, tener este nombramiento listo.

Son visibles sus roces con parte del Concejo y con la Contraloría Distrital, ¿cuál es la situación con el regreso de la presidenta del concejo, Gloria Estrada?

Nos seguimos dando duro. No puedo dejarme boletear de malandrines, de personas que buscan mermelada y contraprestaciones en vez de trabajar por la ciudad. He dicho que estoy dispuesto a trabajar con el concejal que a su vez esté dispuesto a trabajar con el alcalde, sin que haya mermelada de por medio. Ahí vamos.

Cartagena tiene 19 concejales y solo seis eligieron al contralor distrital. Los demás se cagaron del susto al momento de la elección. Nombraron a un contralor de bolsillo al que le reportan directamente ellos. No acepto que ese señor me suspenda a mí, una persona elegida libre y democráticamente. Si me llegan a suspender, me sacan arrastrado a la fuerza, porque no me voy a las buenas. La democracia se respeta.

Un juzgado rechazó la demanda que buscaba frenar su salida de la Alcaldía de Cartagena y el proceso que inició la Contraloría de Cartagena pasó a la Contraloría General. ¿Qué sigue?, ¿cómo valora estas decisiones?

Esa suspensión la solicitó el contralor distrital sin tener ninguna prueba en absoluto, pero con base en un principio de la buena fe coartada. Eso quiere decir que el tipo está convencido de que soy culpable, pero no tiene que decir por qué. Con base en eso, pidió que me suspendieran a mí y, simultáneamente, a la secretaria de Salud (Dadis) por el mismo contrato. La suspensión no es porque hayamos hecho algo mal, sino porque él estaba investigando un contrato y decía que nosotros podíamos torpedear el proceso. Este tipo de investigaciones pueden durar años, lo que equivale a decir: “Alcalde, tú no vas más en Cartagena”.

El propósito de esos cinco concejales bandidos era nombrar a un contralor de bolsillo para que me suspendieran. A él ya lo tienen cuadrado.

¿Por qué pidió la renuncia a todo su gabinete?

A mí me parece que eso es muy rutinario. Ya van como tres veces que he pedido renuncia protocolaria para todo el mundo, con el fin de reorganizar mi gabinete. Como hay elecciones en octubre del próximo año, quería darles la oportunidad de salir a quienes tengan aspiraciones políticas. Antes no había rotación, pero por corrupción; cada secretaría tenía un dueño. Aquí nadie está amarrado.