Sicarios asesinan a Gonzalo Majestic, empresario de discotecas en Cartagena

Foto de las redes sociales de Gonzalo Majestic. Foto: Redes sociales

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Gonzalo Antonio Jimeno Sierra, conocido en Cartagena como Gonzalo Majestic, un reconocido comerciante del sector del entretenimiento nocturno en la ciudad amurallada fue asesinado en un ataque sicarial. El crimen se registró a las 5:00 a.m. del sábado 18 de julio de 2026, cuando la víctima salía de una licorera de su propiedad ubicada en la Avenida Crisanto Luque, en cercanías de La Báscula en el barrio San Isidro.

Lea: Cancelan fiestas patronales en El Carmen, Norte de Santander, tras asesinato de policía

Según la Policía Metropolitana de Cartagena, dos hombres que se transportaban en motocicleta llegaron hasta el lugar y con armas de fuego dispararon contra Jimeno en varias ocasiones. Debido a la gravedad de las heridas, fue trasladado de urgencia a la Clínica Blas de Lezo, donde perdió la vida.

Según testigos, los presuntos responsables se habrían disfrazado con indumentaria de repartidores, incluyendo chalecos con bandas reflectivas. Según los mismos reportes, los sicarios esperaron por un largo período de tiempo en los alrededores del local antes de cometer el homicidio.

Jimeno era conocido en Cartagena por su vinculación con el mundo del entretenimiento nocturno y era identificado como “Gonzalo Majestic” por una discoteca con el mismo nombre del que fue propietario en sector de la Transversal 54. Aunque tiempo después dejó de figurar como dueño de ese local, al momento de su muerte administraba cuatro establecimientos nocturnos en la ciudad, incluida la licorera donde fue asesinado, la cual había sido inaugurada meses atrás.

Lea: Cali inauguró nueva ruta directa a Fort Lauderdale

A tráves de sus redes sociales la discoteca Majestic lamentó el homicidio y solicitaron rectificación a información equivocada difundida por algunos medios de comunicación: “es importante precisar que el señor Gonzalo no era el propietario actual de Majestic y que los hechos no ocurrieron frente a nuestras instalaciones, sino frente a otro establecimiento comercial”.

Personal de la SIJIN llegó al sitio para adelantar la inspección correspondiente y recolectar las evidencias del caso, como el análisis de los videos captados por cámaras de seguridad ubicadas en el sector, que resultarían claves para rastrear el recorrido de los responsables. Las autoridades continúan la investigación para determinar el móvil del crimen e identificar a los sicarios.