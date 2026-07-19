Cancelan fiestas patronales en El Carmen, Norte de Santander, tras asesinato de policía

Andrés Camilo Gómez Viloria, policía asesinado en El Carmen, Norte de Santander. Foto: Redes sociales

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La alcaldía del municipio de El Carmen, en Norte de Santander, suspendió la programación cultural de sus fiestas patronales en honor a la Virgen del Carmen tras el ataque armado ocurrido en la madrugada del viernes 17 de julio, que dejó como saldo la muerte del patrullero Andrés Camilo Gómez Viloria y otra persona herida.

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El ataque se produjo hacia las 2:30 a. m. mientras cientos de asistentes disfrutaban del concierto público que hacía parte de las fiestas del municipio. La personera municipal, Delia Judith Torres, relató que en medio del concierto, en circunstancias aún en investigación, se desató un intercambio de disparos mientras se presentaba el segundo cantante de la noche. Además, aseguró que hombres armados atacaron de manera simultánea la subestación de Policía del corregimiento de Guamalito y la estación ubicada en el casco urbano de El Carmen.

“En medio de un cruce de disparos murió un oficial de la Policía, un patrullero, y un civil fue herido”, confirmó Torres. La víctima fue identificada como Andrés Camilo Gómez Viloria, un patrullero de 23 años de Ciénaga, Magdalena, quien se encontraba prestando labores de seguridad en el evento cuando recibió un impacto de bala en el cuello. La persona que resultó herida fue trasladada al hospital de Ocaña, donde permanece bajo observación médica.

Ante los hechos, la alcaldía de El Carmen señaló que: “en consideración a lo sucedido, y luego del Consejo Extraordinario de Seguridad realizado y como muestra de respeto hacia las víctimas y sus familias, la Administración Municipal ha decidido suspender las actividades en el marco de las ferias y fiestas en honor a la Virgen del Carmen”.

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El coronel Jorge Bernal, comandante de la Policía de Norte de Santander, manifestó que “este acto criminal enluta a la institución y a su familia. Rechazamos este acto cobarde que afecta la tranquilidad de este municipio de Norte de Santander”.

Un día antes del asesinato del patrullero, se registró un atentado con carro bomba contra una base militar en Tibú, hecho atribuido por las autoridades al ELN, en el que resultaron heridas cuatro personas, entre ellas una menor de edad.

Las autoridades adelantan las investigaciones para determinar si el ataque en El Carmen fue perpetrado por los grupos armados que operan en la zona, como el ELN o las disidencias de las Farc.