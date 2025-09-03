Suspendieron a cinco operadores turísticos en Cartagena

La alcaldía de Cartagena adelanta inspecciones de control y vigilancia a los operadores turísticos. Foto: Cortesía Jose Caballero

La Secretaría de Turismo de Cartagena anunció la suspensión de cinco operadores turísticos en la ciudad, en medio de 33 operativos de Inspección, Vigilancia y Control que se realizaron durante agosto para dar seguridad y garantizar la calidad en la atención a los visitantes de la ciudad, ante las constantes denuncias por cobros excesivos y estafas.

“Con estos operativos ratificamos nuestro compromiso por garantizar que los visitantes vivan una experiencia segura y de calidad en Cartagena. La legalidad y la formalidad son pilares fundamentales para consolidarnos como un destino turístico sostenible y de talla mundial”, aseguró la secretaria de Turismo, Teremar Londoño Zurek.

En medio de los operativos, las autoridades indicaron que se visitaron 161 operadores turísticos, entre los que se encuentran 128 apartamentos, 17 agencias, 3 hoteles, 3 oficinas de representación turística, 3 hostales, 2 edificios y 2 casas turísticas.

Entre estos, se ordenó la suspensión de las operaciones de tres agencias de viajes, un hostal y una casa turística, que no cumplían con las condiciones establecidas para ofrecer servicios a los visitantes.

Las autoridades en Cartagena indicaron que continuará con los operativos para vigilar y controlar la operación de los operadores turísticos en la ciudad, par dar seguridad y tranquilidad a los turistas.

Varios hechos han sido denunciados en la ciudad. Además de los altos cobros por alimentos y masajes, entre otras cosas en las playas, recientemente se conoció el caso de unos turistas mexicanos a los que operadores turísticos de la isla de Tierrabomba retuvieron en altamar para obligarlos a pagar $1,8 millones por sus servicios.

En casos similares a este, los turistas han denunciado amedrentamientos por no pagar las sumas exigidas, que suelen ser más altas de las acordadas o anunciadas inicialmente.