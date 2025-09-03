Secuestraron al hijo de 17 años del gerente de la licorera del Cauca

La guardia indígena y el Ejército realizan la búsqueda del joven secuestrado. Foto: CNMH - Jair Cerón

Sobre la vía que comunica a los municipios de Miranda y Florida se registró el secuestro de Samuel Londoño Escobar, de 17 años, hijo de Élmer Samuel Londoño Ortega, que es el gerente de la licorera del Cauca y exalcalde de Miranda.

El plagio se registró el pasado martes 2 de septiembre, cuando el joven se movilizaban en una motocicleta. Según testigos, sujetos armados lo interceptaron, lo hicieron bajar a él y al otro adolescente del vehículo y se los llevaron.

“Es muy triste lo ocurrido en el territorio. A pesar del Plan candado de las autoridades en el municipio de Florida, en el Valle, no se logró dar con su paradero, posiblemente, porque los delincuentes se habrían dirigido hacia la cordillera”, indicó el alcalde de Miranda, Walter Zúñiga Barona.

En comunicado, la Alcaldía rechazó el secuestro. “Este acto atenta contra la paz y la tranquilidad de la familia, y vulnera los valores de convivencia, y elevamos nuestras oraciones por la protección, la vida y la integridad de Samuel y pedimos a sus captores que lo liberen de manera inmediata”.

Sumado a esto, Zúñiga indicó que en coordinación con el Ejército y la Guardia Indígena se está haciendo la búsqueda del menor de edad. A la par, señaló que “es necesario que se activen los organismos defensores de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo, la MAP OEA y la CICR, para facilitar la liberación del menor sano y salvo”.

En la zona en la que se registró el secuestro hacen presencia los frentes Dagoberto Ramos y 57 Yair Bermúdez de las disidencias de las Farc, así como miembros del Eln.

Por su parte, la gobernación del Cauca indicó que coordina acciones con la alcaldía de Miranda y las autoridades. “Reafirmamos nuestro compromiso permanente con la protección de nuestras comunidades y con la construcción de un territorio seguro y en paz”.

Mientras que el ICBF rechazó lo ocurrido. “Nada justifica vulnerar los derechos de un adolescente ni arrebatarle su libertad. Exigimos su liberación inmediata y expresamos solidaridad con su familia y comunidad”, indicó la entidad.