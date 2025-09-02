En medio de un acto cívico de un colegio asesinaron a un joven en Medellín

Imagen de referencia. El caso se registró en la comuna 1 Popular. Foto: Alcaldía de Medellín

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un asesinato de un joven de 22 años se registró el pasado fin de semana en un colegio del barrio Santo Domingo Savio, en la comuna 1 Popular de Medellín, en el que se realizaban las actividades de celebración del Día de la Antioqueñidad.

Lea: Más de 20 barrios no tendrán el servicio de agua este miércoles en Barranquilla

El hecho se registró sobre el mediodía del pasado sábado 30 de agosto. Jhonny Alberto Palomeque Martínez, de 22 años, llegó al colegio a acompañar a su novia, cuando sujetos con armas blancas, incluidos machetes, lo increparon e hirieron.

Testigos de los hechos señalaron que el joven intentó huir tras ser herido, pero los sujetos los persiguieron, por lo que fue una profesora de la institución la que intermedió para que parara la agresión. Aunque el joven fue trasladado a un centro asistencial de la zona, llegó con heridas en la región cervical izquierda y sin signos vitales.

La Sijín de la Policía Metropolitana del Valle del Aburrá realizó las inspecciones en el colegio, en medio de las cuales se encontró el arma blanca con la que fue atacado Palomeque y que hará parte del material probatorio.

Le puede interesar: Lo que se sabe del asesinato de pareja de esposos en Sevilla, Valle

Las autoridades investigan si el crimen tendría relación con grupos delincuenciales de la zona, debido a que una de las hipótesis que se maneja es que la víctima podría tener nexos.

De acuerdo con el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) de la Secretaría de Seguridad de Medellín, en lo que va corrido del año han sido asesinadas 231 personas en la ciudad, de los cuales 48 se han registrado en la comuna 10 La Candelaria. En el caso de la Comuna 1, este año se han reportado 15 homicidios, siete más que en el mismo periodo de 2024.