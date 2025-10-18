Tras cinco días en UCI, murió niña impactada por una bala perdida en Cartagena

Imagen de referencia. Grettel Sofía Maestre Berrío falleció en el Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja en Cartagena. Foto: Radio Nacional de Colombia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Grettel Sofía Maestre Berrío, de nueve años, murió en la tarde del viernes 17 de octubre, después de cinco días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja de Cartagena (Casa del Niño), luego de haber sido impactada en la cabeza por una bala perdida el domingo 12 de octubre.

Lea: Hallaron dos personas sin vida en un taxi en la vía Medellín-Anorí

La menor de edad compartía con su familia en la terraza de la casa de su abuela materna en el barrio Villa Fanny. Según sus familiares la niña se desplomó repentinamente y comenzó a sangrar de forma abundante. La trasladaron a un centro médico cercano en el barrio San Fernando, donde los médicos confirmaron que un proyectil había ingresado por la zona occipital.

Según indicó en su momento el general Gelver Yecid Peña, comandante de la Policía de Cartagena, “se encontraban departiendo en la parte externa de la vivienda, estaba un grupo familiar, cuando de repente ven que la niña estando sentada se desploma; ellos pensaron que inicialmente era una lesión con una piedra; sin embargo, uno de los familiares se percata que la niña tiene una herida profunda y había perdido todo su sentido”.

La menor de edad fue estabilizada e intubada y remitida a la UCI de la Casa del Niño donde, desde su ingreso, el pronóstico médico fue reservado. Posteriormente, los médicos informaron que la niña presentaba muerte cerebral y su fallecimiento fue confirmado en la tarde del viernes.

Le puede interesar: Murió secretaria de planeación de Popayán y esposa de Ferney Silva en un accidente

La alcaldía de Cartagena lamentó el hecho y reiteró la recompensa de 40 millones de pesos, que habían anunciado desde que se dio a conocer el caso. "Reiteramos a la ciudadanía que se mantiene vigente la recompensa de $40 millones por información verás que conduzca la identificación y captura del responsable de este lamentable hecho", indicaron desde la administración distrital.

La familia de la niña contó que ese domingo estaban organizando la participación de Grettel Sofía como reina infantil del barrio Villa Fanny en las próximas fiestas de Independencia. La menor de edad cursaba tercero de primaria en un colegio cercano y estaba ilusionada con representar a su comunidad.

Familiares y vecinos organizaron una caminata este sábado 18 de octubre en la que los asistentes vestirían de blanco, llevarían globos y carteles con mensajes para exigir justicia y honrar la memoria de la niña.