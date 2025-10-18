Logo El Espectador
Colombia
Medellín

Hallaron dos personas sin vida en un taxi en la vía Medellín-Anorí

Las víctimas tenían heridas de arma de fuego y aún no han sido identificadas.

Redacción Colombia
18 de octubre de 2025 - 08:44 p. m.
Imagen de referencia. El hallazgo ocurrió a unos 17 kilómetros de la zona urbana de Anorí.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
En la vía que comunica Medellín con el municipio de Anorí hallaron dentro de un taxi dos personas asesinadas este sábado 18 de octubre.

Según la información preliminar de las autoridades, la víctimas fueron encontradas en un vehículo con placas de Bello, con heridas de arma de fuego a unos 17 km de la zona urbana de Anorí.

El comandante de la policía de Antioquia, el coronel Óscar Mauricio Rico, manifestó que la situación podría tener alguna relación con grupos armados de la zona, pero que serán las investigaciones, las que confirmen los motivos de asesinato de ambas víctimas.

“Es lo más probable, pero ya la conjetura a qué grupo se le pueda atribuir el hecho o no, y si ellos hacen parte de algún grupo o no. Ese dato no está claro y se sabrá apenas lleguen los cuerpos y se hagan las identificaciones plenas” indicó.

El levantamiento de los cuerpos estuvo a cargo de los bomberos del municipio de Anorí, quienes los trasladarán a la zona urbana e iniciarán las investigaciones correspondientes.

Esta situación ocurre en medio de la ola de violencia que atraviesa el nordeste antioqueño, en el que municipios como Anorí y Amalfi siguen bajo amenaza constante de grupos armados ilegales, a pesar de que las autoridades mantienen monitoreo permanente y medidas de seguridad. La zona ha sido escenario de recientes ataques, hostigamiento contra la fuerza pública e intimidaciones a la población civil.

Por Redacción Colombia

