Hallaron dos personas sin vida en un taxi en la vía Medellín-Anorí

Imagen de referencia. El hallazgo ocurrió a unos 17 kilómetros de la zona urbana de Anorí. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la vía que comunica Medellín con el municipio de Anorí hallaron dentro de un taxi dos personas asesinadas este sábado 18 de octubre.

Según la información preliminar de las autoridades, la víctimas fueron encontradas en un vehículo con placas de Bello, con heridas de arma de fuego a unos 17 km de la zona urbana de Anorí.

Lea: Estas son las medidas de movilidad que habrá en Cali para el concierto de Shakira

El comandante de la policía de Antioquia, el coronel Óscar Mauricio Rico, manifestó que la situación podría tener alguna relación con grupos armados de la zona, pero que serán las investigaciones, las que confirmen los motivos de asesinato de ambas víctimas.

“Es lo más probable, pero ya la conjetura a qué grupo se le pueda atribuir el hecho o no, y si ellos hacen parte de algún grupo o no. Ese dato no está claro y se sabrá apenas lleguen los cuerpos y se hagan las identificaciones plenas” indicó.

Le puede interesar: Murió secretaria de planeación de Popayán y esposa de Ferney Silva en un accidente

El levantamiento de los cuerpos estuvo a cargo de los bomberos del municipio de Anorí, quienes los trasladarán a la zona urbana e iniciarán las investigaciones correspondientes.

Esta situación ocurre en medio de la ola de violencia que atraviesa el nordeste antioqueño, en el que municipios como Anorí y Amalfi siguen bajo amenaza constante de grupos armados ilegales, a pesar de que las autoridades mantienen monitoreo permanente y medidas de seguridad. La zona ha sido escenario de recientes ataques, hostigamiento contra la fuerza pública e intimidaciones a la población civil.