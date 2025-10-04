Tres muertos dejó accidente en la Vía al Mar durante piques ilegales en Cartagena

El siniestro en la Vía al Mar quedó registrado en videos que circularon en redes sociales. Foto: Policía de Bolívar

En la Vía al Mar, a la altura del kilómetro 11+600, cerca de Las Ramblas, Cartagena, se registró un accidente en la noche del jueves 2 de octubre cuando el conductor de una motocicleta de alto cilindraje que participaba en piques ilegales arrolló a dos jóvenes que se encontraban a un costado de la vía.

Según el reporte de las autoridades, en el lugar murió Ubiellys Patricia Giraldo Rojas, joven ingeniera civil oriunda de Lorica, Córdoba. Javier Alonso López Julio, quien conducía la moto y residía en el sector Torices, alcanzó a ser trasladado al Hospital Serena del Mar pero posteriormente falleció. Y un tercer afectado, Andrés Felipe De Hoyos Leguizamón, recibió atención médica en el mismo hospital pero este viernes 3 de octubre confirmaron su fallecimiento por la gravedad de las heridas.

Videos difundidos en redes sociales muestran la magnitud del impacto. La motocicleta circulaba a gran velocidad cuando arrolló a las víctimas que se encontraban en la calzada. En las imágenes se observa cómo la mujer fue embestida y cayó unos metros después, pese a que De Hoyos intentó apartarla. Mientras que el conductor al perder el control del vehículo, terminó estrellado contra las barandas.

Las autoridades investigan el accidente para establecer si habría responsabilidades de terceros y determinar si se trató de una competencia organizada a través de convocatorias en redes sociales o de encuentros espontáneos de motociclistas. Además, indagan si hay falta de señalización, ausencia de medidas preventivas y la posible participación de terceros en la organización y promoción del evento.

Por su parte, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) anunció que intensificará los controles en corredores donde suelen presentarse estas actividades de alto riesgo, como la Vía al Mar.

La ciudad reportó 97 muertes en hechos viales entre enero y julio de este año, un incremento del 31 % frente al mismo periodo del año anterior, según cifras de Cartagena Cómo Vamos y Medicina Legal. Y las motocicletas están involucradas en la mayoría de los casos: el DATT asegura que el 80 % de los accidentes mortales del año pasado tuvieron participación de motos, y los atropellos aumentaron en un 6 %.