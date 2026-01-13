Regresa el pico y placa en Bucaramanga: así quedó la nueva rotación

Escucha este artículo
El pico y placa en Bucaramanga y su área metropolitana regresa este martes 13 de enero con una nueva rotación, que estará vigente por tres meses. La medida se seguirá operando de lunes a sábado, bajo las siguientes condiciones.
La restricción se aplica de lunes a viernes, entre las 6:00 a.m. y las 8:00 p.m., y los sábados, con una rotación diferentes, desde las 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.
Rotación del pico y placa
Para este primer trimestre del año la medida se aplicará de lunes a viernes de la siguiente forma:
- Lunes: 1 y 2
- Martes: 3 y 4
- Miércoles: 5 y 6
- Jueves: 7 y 8
- Viernes: 9 y 0
La rotación de los sábados quedó así:
- 17 de enero: 3 y 4
- 24 de enero: 5 y 6
- 31 de enero: 7 y 8
- 7 de febrero: 9 y 0
- 14 de febrero: 1 y 2
- 28 de febrero: 5 y 6
- 7 de marzo: 7 y 8
- 14 de marzo: 9 y 0
- 21 y 28 de marzo: 3 y 4
Multas
El incumplimiento del pico y placa puede acarrear sanciones hasta por 15 salarios mínimos diarios vigentes, que con el alza del salario mínimo corresponde a COP 877.803. Adicionalmente, se inmovilizará el vehículo.
Excepciones
- Vehículos de asistencia funeraria
- Vehículos de atención de emergencia, salud y servicios públicos
- Vehículos oficiales o de uso público
- Vehículos híbridos accionados con gasolina, diésel más electricidad y gas natural vehicular.
- Vehículos de transporte público urbano
- Vehículos provenientes de otros municipios que estén de paso
- Vehículos de propiedad de medios de comunicación
- Vehículos destinados a la enseñanza automovilística, rutas escolares o conducidos por personas en condiciones de discapacidad.