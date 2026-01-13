Regresa el pico y placa en Bucaramanga: así quedó la nueva rotación

La rotación estará vigente durante los primeros tres meses del este año. Foto: Alcaldía de Bucaramanga

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El pico y placa en Bucaramanga y su área metropolitana regresa este martes 13 de enero con una nueva rotación, que estará vigente por tres meses. La medida se seguirá operando de lunes a sábado, bajo las siguientes condiciones.

Lea: Pico y placa Cali: comienzan las sanciones con la nueva rotación

La restricción se aplica de lunes a viernes, entre las 6:00 a.m. y las 8:00 p.m., y los sábados, con una rotación diferentes, desde las 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.

Rotación del pico y placa

Para este primer trimestre del año la medida se aplicará de lunes a viernes de la siguiente forma:

Lunes: 1 y 2

Martes: 3 y 4

Miércoles: 5 y 6

Jueves: 7 y 8

Viernes: 9 y 0

La rotación de los sábados quedó así:

17 de enero: 3 y 4

24 de enero: 5 y 6

31 de enero: 7 y 8

7 de febrero: 9 y 0

14 de febrero: 1 y 2

28 de febrero: 5 y 6

7 de marzo: 7 y 8

14 de marzo: 9 y 0

21 y 28 de marzo: 3 y 4

Le puede interesar: Pico y placa en Medellín: ¿cuándo regresa la medida con nueva rotación?

Multas

El incumplimiento del pico y placa puede acarrear sanciones hasta por 15 salarios mínimos diarios vigentes, que con el alza del salario mínimo corresponde a COP 877.803. Adicionalmente, se inmovilizará el vehículo.

Excepciones