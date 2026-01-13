Logo El Espectador
Colombia
Regresa el pico y placa en Bucaramanga: así quedó la nueva rotación

La medida se aplica de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. y los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Redacción Colombia
13 de enero de 2026 - 12:54 p. m.
La rotación estará vigente durante los primeros tres meses del este año.
Foto: Alcaldía de Bucaramanga
El pico y placa en Bucaramanga y su área metropolitana regresa este martes 13 de enero con una nueva rotación, que estará vigente por tres meses. La medida se seguirá operando de lunes a sábado, bajo las siguientes condiciones.

La restricción se aplica de lunes a viernes, entre las 6:00 a.m. y las 8:00 p.m., y los sábados, con una rotación diferentes, desde las 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.

Rotación del pico y placa

Para este primer trimestre del año la medida se aplicará de lunes a viernes de la siguiente forma:

  • Lunes: 1 y 2
  • Martes: 3 y 4
  • Miércoles: 5 y 6
  • Jueves: 7 y 8
  • Viernes: 9 y 0

La rotación de los sábados quedó así:

  • 17 de enero: 3 y 4
  • 24 de enero: 5 y 6
  • 31 de enero: 7 y 8
  • 7 de febrero: 9 y 0
  • 14 de febrero: 1 y 2
  • 28 de febrero: 5 y 6
  • 7 de marzo: 7 y 8
  • 14 de marzo: 9 y 0
  • 21 y 28 de marzo: 3 y 4

Multas

El incumplimiento del pico y placa puede acarrear sanciones hasta por 15 salarios mínimos diarios vigentes, que con el alza del salario mínimo corresponde a COP 877.803. Adicionalmente, se inmovilizará el vehículo.

Excepciones

  • Vehículos de asistencia funeraria
  • Vehículos de atención de emergencia, salud y servicios públicos
  • Vehículos oficiales o de uso público
  • Vehículos híbridos accionados con gasolina, diésel más electricidad y gas natural vehicular.
  • Vehículos de transporte público urbano
  • Vehículos provenientes de otros municipios que estén de paso
  • Vehículos de propiedad de medios de comunicación
  • Vehículos destinados a la enseñanza automovilística, rutas escolares o conducidos por personas en condiciones de discapacidad.

Por Redacción Colombia

