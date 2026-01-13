Falla en juego mecánico dejó nueve heridos en Feria en Barbosa, Santander

Habitantes del municipio alertaron que otras atracciones también presentarían fallas. Foto: Bomberos de Barbosa

Nueve personas resultaron heridas tras el colapso de una atracción mecánica, conocida como “la rueda loca”, similar a la del martillo volador, que hacía parte de una feria instalada en el municipio de Barbosa, Santander.

El hecho se registró en medio de las fiestas municipales, el pasado domingo 11 de enero. Sobre la atracción había 20 personas cuando, según testigos, la parte donde estaban sentados los usuarios se desprendió y cayó al suelo, generando pánico entre quienes estaban en el lugar.

En videos difundidos en redes sociales, se ve a varias personas sobre la plataforma de la atracción intentando ayudar a quienes se encontraban dentro de juego, quienes quedaron atrapados bajo la estructura colapsada.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, una persona sufrió múltiples fracturas, luego de que varias personas le cayeron encima; un menor de edad, con heridas en la cara, fue llevado por sus padres a un centro médico, mientras que las otras siete personas lesionadas tuvieron heridas leves.

“Con apoyo de la ambulancia de Bomberos, Defensa Civil y otros vehículos, trasladamos a los heridos al centro asistencial. Una persona resultó con fracturas, al parecer, porque varias personas le cayeron encima”, explicó el comandante de Bomberos de Barbosa, David Márquez.

En la atención de la emergencia también estuvo la Defensa Civil, Bomberos y otros funcionarios de la alcaldía, quienes anunciaron investigaciones para determinar las causas del colapso. En un primer momento, el cuerpo de Bomberos indicó que la atracción no contaba con el aval que ellos entregan, aunque sí tenía el permiso de la administración municipal.

Adicionalmente, habitantes del municipio denunciaron que otras atracciones mecánicas de la feria también tendrían problemas por falta de mantenimiento, así como los organizadores no estarían haciendo el control de peso, con lo que se pondría en riesgo a quienes usan este tipo de atracciones que son itinerantes.

Hasta el momento, la alcaldía no se ha pronunciado sobre lo ocurrido.