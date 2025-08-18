Turistas mexicanos denunciaron presunta estafa en un paseo en Cartagena

Imagen de referencia. La mujer afectada relató que detuvieron la lancha y la obligaron a pagar con su tarjeta de crédito. Foto: Cortesía

Gretel Miranda Álvarez, una ciudadana mexicana, denunció que fue víctima de un presunto caso de estafa junto a su acompañante en una lancha que los llevaba de regreso a Cartagena desde Tierra Bomba.

La mujer relató que cuando se encontraban en Bocagrande, dos operadores turístico les ofrecieron el traslado en lancha hasta Tierra Bomba por un valor de $80.000 ida y regreso.

Tras aceptar, estuvieron en la isla por una hora y media. De regreso, la mujer menciona que una de las persona que los acompañó en el trayecto de ida les indicó que debían cambiarse de lancha porque era otra la embarcación que los llevaría a Cartagena.

“Durante el trayecto de retorno realizaron una escala a un muelle secundario para que subieran otras tres personas, que fueron cómplices, entre ellos una mujer que llegó con un datáfono. De repente en medio de altamar apagaron motores y uno de ellos empezó a decirnos que pagáramos la visita de la isla, que habíamos hecho uso de las instalaciones y de todos los club de playa de la isla de Tierrabomba, el cual tenía un costo de 1.800.000 pesos, al cual nosotros nos opusimos al desconocer esto desde un inicio“, relató la mujer a Blu Radio.

Miranda aseguró que les ofreció pagar nuevamente el consumo que hicieron en la isla, que habrían sido tres cervezas por un valor de $60.000. Según ella, las personas que les exigían el dinero se negaron y pidieron lo que para ellos era el pago completo.

La mujer dice que entraron en pánico al notar agresividad en ellos y ver que no querían regresarlos a la ciudad entregó su tarjeta de crédito. “A mí solo se me ocurrió entregar mi tarjeta, y la chica que estaba ahí me la arrancó de la mano, y la pasó por el datáfono. Después de eso, esperaron como un minuto más, y arrancaron la lancha; al llegar no nos dejaron en el Laguito sino más adelante, y nosotros lo único que hicimos fue correr y buscar ayuda de la Policía porque teníamos mucho miedo”, agregó.

Al llegar, buscaron ayuda de la Policía Metropolitana, quienes confirmaron haber recibido el caso y ayudarlos a formalizar la denuncia. Con la información que dieron los afectados, las autoridades buscan a los responsables.

En una grabación difundida en redes sociales aparece Liliana Campos Cuello, conocida como “La Madame”, quien documentó a las presuntas víctimas visiblemente afectadas. Además, Campos dice “Esto es una falta de respeto, un daño enorme al nombre de la ciudad. Le pregunto a los funcionarios ¿hasta cuándo va a llegar esto?, ¿hasta dónde va a llegar la inseguridad en esta ciudad?”.