Bloqueos intermitentes en Puerto Parra, Santander, por protesta de campesinos

Comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas Embera Chamí del municipio de Puerto Parra mantienen los bloqueos intermitentes en la Troncal del Magdalena Medio. Foto: Video de Alcaldía de Puerto Parra

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En Puerto Parra, Santander, un grupo de entre 200 y 300 habitantes bloquean la vía a la altura del kilómetro 84+300, sector El Cruce, desde el domingo 17 de agosto, reclamando a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) la entrega de tierras para las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas Embera Chamí del municipio. Las manifestaciones han generado congestión vial durante el plan retorno de este lunes festivo.

Las comunidades exigen al gobierno que las hectáreas disponibles en la zona sean asignadas a las asociaciones del municipio y no a otros sectores. Según ellos, el gobierno estaría considerando otros y priorizando a exintegrantes de las Farc con una presunta entrega de 1.572 hectáreas.

Lea: Incendio dejó 39 familias damnificadas en comuna Villa Santana de Pereira

El alcalde de Puerto Parra, Diectsen Téllez Cadavid, ha apoyado a las comunidades en su manifestación pacífica para que sus peticiones sean escuchadas. “Que no pase en Puerto Parra como pasó en San Vicente de Chucurí, como pasó en Puerto Boyacá, Cimitarra y en otras regiones del país donde simplemente se llega a entregar títulos y ni siquiera el municipio sabe a quién se lo van a entregar”, dijo el mandatario local.

También, pidió a los manifestantes evitar la confrontación y alterar el orden público. Hizo un llamado al gobierno y a la ANT a instalar de manera urgente mesas de diálogo. “No esperemos a que las comunidades tengan que bloquear vías para que seamos escuchados. Puerto Parra necesita atención, empatía y soluciones”, concluye el comunicado de la Alcaldía.

Le puede interesar: Estos son los ganadores del Festival Petronio Álvarez en Cali

Por su parte, la Gobernación de Santander aseguró que ellos no han hecho parte de las decisiones adoptadas por el gobierno frente a ese tema. Además, en el comunicado señalaron que respetan y defienden el derecho a la manifestación pacífica y rechazan que las decisiones de alto impacto territorial no sean concertadas con los líderes, autoridades locales ni con la participación de autoridades departamentales.

"La Gobernación de Santander hace un llamado urgente al Gobierno Nacional para que se instale una mesa de diálogo con las comunidades, con participación directa del Gobierno Departamental, a fin de buscar soluciones concertadas y evitar una escalada de conflictos sociales en la región“, agregaron.

Por el momento, los bloqueos en la vía se mantienen de forma intermitente, generando preocupación por las afectaciones en la movilidad del Magdalena Medio. Las comunidades están a la espera de que un delegado del gobierno haga presencia en la zona para atender la situación.