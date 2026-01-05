Una cartagenera está entre las víctimas de los ataques de Estados Unidos en Venezuela

Yohana Rodríguez Sierra, junto a su hija Ana, era oriunda de Cartagena y desde hace años vivía en El Hatillo, en el estado de Miranda. Foto: Archivo Particular

La operación que Estados Unidos realizó el pasado sábado 3 de enero en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, provocó la muerte de por lo menos 40 personas, según medios estadounidenses. Entre estos se conoce que hay una colombiana, Yohana Rodríguez Sierra, quien vivía en el estado de Miranda desde hace varios años.

Según indicó Ana Frías Sierra, prima de la mujer, a varios medios cartageneros, Rodríguez Sierra vivía, junto a su hija Ana Corina Morales, de 22 años, en una finca en el municipio de El Hatillo, donde había varias antenas de televisión. “Fueron las primeras que los aviones estadounidenses bombardearon. Era la una de la madrugada cuando Yohana escuchó la explosión”, añadió la mujer a El Heraldo.

Una primera explosión las hirió, por lo que intentaron buscar ayuda, pero al salir fueron alcanzadas por otro de los bombardeos. “En el momento que las impactó el misil, Ana, quien quedó herida, cogió un celular y nos llamó. Nos decía ‘nos están matando, mataron a mi mamá, no sé qué pasa, pero creo que no nos veremos más’. Fue algo horrible, nadie sabía qué ocurría”, añadió Frías.

Escuchen los que brindan y bailan y aplauden porque los gringos bombardearon a Caracas, olvidando de dónde venimos, porque tenemos parecida bandera y quién nos libertó que no fué sino la lucha popular comandada por Bolívar, el venezolano. Nostálgicos de arrodillarse ante un rey… — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 5, 2026

Yohana habría sufrido graves heridas, que le provocaron la muerte de camino a un centro asistencial, mientras se encontraba en las piernas de su hija. Sobre Ana Corina, sus familiares señalan que recibió atención médica y se encuentra fuera de Peligro.

¿Quién era Yohana Rodríguez Sierra?

Yohana Rodríguez Sierra, víctima del ataque estadounidense, tenía 45 años y era madre de tres jóvenes. Sus familiares resaltan que desde hace varios años se fue a vivir a Venezuela, desde donde se dedicó al comercio como independiente, lo que le dio la posibilidad de sacar a sus hijos adelante.

“Yohana era una mujer buena, trabajadora, noble, alegre y luchadora. Pasaba viajando entre Caracas y Colombia. Ella nació aquí, pero siempre buscó nuevas oportunidades, por eso hace muchos años se instaló en Venezuela”, añadió Ana Frías.

Dentro de los planes de Yohana y su hija Ana Corina estaba viajar en las próximas semanas a Colombia, para celebrar el grado de la joven en enfermería y aprovechar que hace más de dos años no venían al país. Ahora su familia espera información de las honras fúnebres, debido a que por las condiciones en que se dio la muerte, el cuerpo no se podría repatriar.

“Nos va a tocar ver su sepelio por medio de una transmisión en vivo, vía telefónica, porque el cuerpo no lo podemos repatriar debido a que fue una muerte de guerra. Es muy lamentable para sus dos hijos que viven en España y Cali (Colombia) porque no van a poder entrar a Venezuela, ya que no hay acceso en estos momentos”, indicó Frías.

Muertos tras el ataque de Estados Unidos en Venezuela

La cifra de víctimas sigue siendo incierta, mientras que un alto funcionario venezolano le señaló al New York Times que al menos 40 personas entre militares y civiles murieron, el gobierno cubano indicó en la noche del 4 de enero, que entre los muertos hay 32 cubanos que estaban en Venezuela.

Honor y gloria a los bravos combatientes cubanos que cayeron enfrentando a terroristas en uniforme imperial, que secuestraron y sacaron ilegalmente de su país al Presidente de #Venezuela y esposa, cuyas vidas ayudaban a proteger los nuestros por solicitud de esa hermana nación. pic.twitter.com/kJmhFjY5Zn — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 5, 2026

En la incursión ilegal que realizó Estados Unidos hubo ataques en el Fuerte Tiuna, la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda (La Carlota) y el Cuartel de la Montaña, en Caracas y sus alrededores, así como en instalaciones estratégicas del estado Miranda y en el puerto de La Guaira.