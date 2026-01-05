Logo El Espectador
Mundo
Venezuela

Delcy Rodríguez le dice a Trump: “Trabajemos juntos” tras la caída de Maduro

La nueva presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez propone diálogo y cooperación a Trump tras la caída de Maduro en Venezuela.

Redacción Mundo y Agencia EFE
05 de enero de 2026 - 02:44 p. m.
Captura de pantalla de la cuenta oficial en Instagram de la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez (c), hablando en una reunión este domingo, en Caracas (Venezuela).
Captura de pantalla de la cuenta oficial en Instagram de la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez (c), hablando en una reunión este domingo, en Caracas (Venezuela).
Foto: EFE - @delcyrodriguezv
La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, invitó este domingo al Gobierno de EE.UU. a trabajar conjuntamente en una “agenda de cooperación”, un día después de la captura del mandatario Nicolás Maduro y de que el presidente Donald Trump revelara que su país mantiene comunicación con la líder chavista.

“Extendemos la invitación al Gobierno de los EE.UU. a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y fortalezca una convivencia comunitaria duradera”, señaló Rodríguez en un comunicado publicado en Telegram, que firmó como presidenta encargada pese a que no ha habido una ceremonia pública de juramentación.

Así mismo, la presidenta interina, defendió el domingo una relación equilibrada y respetuosa con Estados Unidos, responsable de la captura de Nicolás Maduro durante un bombardeo en Caracas que precipitó su derrocamiento.​

“Consideramos prioritario avanzar hacia un relacionamiento internacional equilibrado y respetuoso entre EE. UU. y Venezuela”, publicó Rodríguez en Telegram, en su rol previo como vicepresidenta de Maduro.

La comunicación fue publicada luego de que Rodríguez celebrara un Consejo de Ministros, en los que se vio acompañada del titular de Defensa, Vladimir Padrino López, así como del ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, según imágenes transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El sábado, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó que Rodríguez asumiera el cargo de presidenta encargada, tras la captura de Maduro, sin precisar una fecha para el acto de juramentación.

El Parlamento venezolano, institución ante la cual debe juramentarse el primer mandatario del país, tampoco ha convocado públicamente a esta ceremonia.

Rodríguez reafirmó en el comunicado la vocación de paz y de convivencia pacífica de Venezuela y dijo que su país aspira a vivir sin amenazas externas, en un entorno de respeto y cooperación internacional.

“Presidente Donald Trump: nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra. Ese ha sido el predicamento del presidente Nicolás Maduro y es el de toda Venezuela en este momento”, añadió.

La funcionaria expresó que su sueño es que Venezuela sea una “gran potencia” donde todos sus ciudadanos se puedan encontrar.

“Venezuela tiene derecho a la paz, al desarrollo, a su soberanía y al futuro”, apuntó.

Este domingo, Trump demandó a Rodríguez “acceso total” a Venezuela en términos de recursos naturales y de otra índole, al tiempo que reveló que está considerando reabrir la embajada estadounidense en Caracas.

“Lo que necesitamos (de Delcy Rodríguez) es acceso total. Acceso total al petróleo y a otras cosas en el país que nos permitan reconstruirlo”, a la pregunta de qué otras “cosas” iban a necesitar, Trump mencionó las infraestructuras del país, ya que “las carreteras no se construyen y los puentes se están cayendo”.

“Estamos a cargo”, indicó Trump, quien este sábado, al anunciar los detalles de la captura de Maduro, reiteró varias veces que el país será gobernado por su equipo de confianza para garantizar un proceso de transición.

En una entrevista este domingo con el semanario The Atlantic, Trump dijo que si Rodríguez “no hace lo correcto” le espera un futuro “peor” que el de Maduro.

Por Redacción Mundo

Por Agencia EFE

Yesid Lozano(xq8m1)Hace 3 minutos
¿No tiene apoyo de las dos grandes potencias que pueden detener a USA esta vez? Rusia que es hoy la mayor potencia militar del mundo ni China que lo es en lo económico? La respuesta de estos dos países ante la cínica y abierta invasión del matón-hegemon al mando del gran delincuente de su país US y del mundo entero mostrará como el llamado hoy "nuevo orden mundial" se reparten el planeta sólo defendiendo sus intereses bajo el chantaje al mundo, de no enfrentamiento nuclear y el supuesto ACABOSE!
Yesid Lozano(xq8m1)Hace 17 minutos
El matón-hegemon de occidente hiere y mata la ley, la escupe y pasa por encima de ella mientras muchos gbnos de países del mundo callan, otros "protestan" tímidamente, pero los más dignos expresan la verdad sin miedo. Ese que el viejo invasor sangriento y expoliador ha creado históricamente y que un medio independiente ha reseñado 70 de las más cruentas invasiones de las más de 400 que ha llevado a cabo por todo el mundo. Delcy se doblega abriendo el diálogo con el invasor y secuestrador.
