Caso Ungrd, Deportista del Año, Uribe Londoño fuera de la contienda y más en El Despertador

🔴 Caso Ungrd: audiencia contra los exministros Velasco y Bonilla quedó programada para el 15 de diciembre

Luego de más de 10 horas de audiencia, la magistrada Aura Alexandra Rosero determinó que la diligencia contra el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, continuará el próximo 15 de diciembre.

En la audiencia desarrollada el 1 de diciembre, la fiscal María Cristina Patiño, investigadora delegada ante la Corte Suprema de Justicia, solicitó medida de aseguramiento de detención preventiva en el lugar de residencia para Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla por los delitos imputados: concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.

En total, la fiscal Patiño presentó 45 elementos de material probatorio, los cuales indicarían que ambos hombres sí habrían participado en el escándalo relacionado con el entramado de corrupción en la Ungrd.

🔴 Estos son todos los ganadores del Deportista del Año de El Espectador y Movistar 2025

El pesista Jeison López fue galardonado como el Deportista del Año 2025 de El Espectador y Movistar, en la edición número 65 de la tradicional ceremonia. El campeón mundial de levantamiento de pesas revalidó su gran momento deportivo luego de un año excepcional. Su triunfo es un reconocimiento al título mundial que logró en su especialidad, con récord incluido.

Durante la gala, se entregaron importantes premios en otras categorías. María Angélica Bernal, tenista en silla de ruedas, fue reconocida como la mejor deportista paralímpica. El galardón al Equipo del Año fue para la selección colombiana de patinaje de velocidad, por su histórico título mundial número 22. Luis Arrieta, entrenador de levantamiento de pesas, fue destacado como el Mejor Entrenador por su exitosa gestión.

En las categorías de nuevos talentos, el golfista Tomás Restrepo obtuvo el premio al Juvenil del Año y también fue el Deportista Favorito de los Lectores. La nadadora Isabella Bedoya se llevó el reconocimiento a la Revelación del Año. Por primera vez se entregó el premio al gamer del año, que fue a parar en las manos de Samuel Felipe Ruiz. Finalmente, la ceremonia rindió homenaje a la trayectoria del exfutbolista Alfonso Cañón con el premio a la Vida y Obra.

🔴 Siguen conversaciones para la paz en Ucrania

Steve Witkoff, enviado del gobierno de Donald Trump, se reunirá este martes con el presidente ruso, Vladímir Putin, para seguir discutiendo el plan estadounidense para poner fin a la guerra en Ucrania. El encuentro llega luego de conversaciones sostenidas entre las delegaciones estadounidense y ucraniana el fin de semana en Florida, así como la que se llevó a cabo entre el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, en París este lunes.

En las últimas horas, la Casa Blanca se dijo “muy optimista” respecto a las posibilidades de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra, iniciada tras la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022.

El plan ha estado en el centro de la polémica por parecer, en un inicio, sesgado a favor de Rusia, por lo que tuvo que ser ajustado. Sin embargo, Kiev aún teme que tenga que hacer demasiadas concesiones a favor de su agresor.

🔴 Arrancan las discusiones del salario mínimo en medio de tensiones

Tras la instalación, este lunes, de la mesa de concertación del salario mínimo para 2026, las discusiones continuarán este martes 2 de diciembre entre Gobierno, empresarios y centrales obreras, con el objetivo de llegar a un acuerdo antes del 15 de diciembre. En esta etapa inicial, las partes empezarán a cruzar posiciones sobre las variables técnicas clave (especialmente inflación y el dato de productividad total de los factores) que son la base para definir el ajuste que regirá desde el 1 de enero de 2026.

El ambiente de la negociación, sin embargo, arranca en medio de tensiones. Mientras los sindicatos ya anticiparon que pedirán un aumento no inferior al 10 %, y desde sectores del Gobierno se ha insinuado un incremento cercano al 11 %, los gremios empresariales insisten en ceñirse estrictamente a los fundamentos técnicos. A esto se suma la expectativa por el dato de inflación de noviembre, que será presentado por el DANE este viernes 5 de diciembre y que marcará el contrapunteo entre las propuestas de aumento que presentarán los distintos actores a partir de la próxima semana.

🔴 Uribe Londoño queda fuera de la contienda y el Centro Democrático evidencia tensiones internas

El Centro Democrático atraviesa uno de los momentos más tensos de la época preelectoral tras la expulsión de Miguel Uribe Londoño del proceso para elegir candidato presidencial. Su salida expuso los choques que venían dándose desde hace meses entre él y las senadoras María Fernanda Cabal, Paola Holguín y Paloma Valencia, también aspirantes al aval del partido.

La tensión aumentó después de que se conociera la intención de Uribe Londoño de unirse a la campaña del abogado Abelardo de la Espriella. Aunque la colectividad afirmó que él había renunciado para apoyar a De la Espriella, Uribe Londoño negó haber abandonado el partido y calificó como inaceptable que lo excluyeran basándose en versiones de prensa o llamadas telefónicas.

Las diferencias no eran nuevas: desde agosto, cuando Uribe Londoño asumió su aspiración presidencial con el apoyo de Álvaro Uribe, se generaron resistencias internas por presuntos favoritismos. En octubre también surgieron desacuerdos sobre la metodología de la encuesta que definiría el candidato.

Lo que empezó como discrepancias sobre las reglas del proceso terminó convirtiéndose en una crisis abierta. Con la salida forzada de Uribe Londoño, la contienda por el aval presidencial del Centro Democrático queda entre las senadoras Cabal, Holguín y Valencia.

🔴 Sigue el debate por el presupuesto de Bogotá 2026

Este martes 2 de diciembre continúa la discusión de dos Proyectos de Acuerdo. El más relevante es del proyecto, en primer debate, del Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá. Cabe resaltar que la Alcaldía de Bogotá radicó un presupuesto histórico de $40,4 billones para 2026, pero el aumento real es mínimo y el gasto en deuda crece cerca del 30 %. Dos de los tres ponentes son oposición, lo que anticipa un debate intenso en el Concejo Distrital.

🔴 Continúa el monitoreo al volcán Puracé

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) instalará hoy una cámara térmica que permitirá mejorar el monitoreo del volcán Puracé en horas de la noche. Además, empezarán a tomar muestras del material que se genera con la actividad volcánica a partir de cenizómetros, con el fin de realizar nuevos análisis.

Esto hace parte de las medidas que se están tomando en el marco de la alerta naranja anunciada el sábado 29 de noviembre por el SGC por un aumento de la actividad del volcán. Esto implica que hay una mayor probabilidad de que se presente una erupción, pero no quiere decir que esta sea inminente. Eso solo ocurrirá si el estado de alerta pasa a rojo.

Por lo pronto, las autoridades han pedido seguir las recomendaciones de los organismos de gestión del riesgo, así como estar atentos únicamente a la información oficial que emiten entidades como el SGC, con el fin de evitar la difusión de desinformación.