Casos Ricardo Orrego y Jaime Moreno, De la Espriella en Arauca y más en El Despertador

Este lunes, desde las 4:00 p. m., iniciará la audiencia del sentido de fallo contra Juan Carlos Suárez y Ricardo González, acusados de asesinar al estudiante Jaime Esteban Moreno el 31 de octubre de 2025. La Fiscalía espera una condena de 37,5 años de cárcel, mientras que la representación de víctimas, 45 años. Según el representante del ente acusador, los procesados actuaron con “absoluta coordinación, desproporción y en total desprecio por la vida de…

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Este lunes, desde las 4:00 p. m., iniciará la audiencia del sentido de fallo contra Juan Carlos Suárez y Ricardo González, acusados de asesinar al estudiante Jaime Esteban Moreno el 31 de octubre de 2025. La Fiscalía espera una condena de 37,5 años de cárcel, mientras que la representación de víctimas, 45 años. Según el representante del ente acusador, los procesados actuaron con “absoluta coordinación, desproporción y en total desprecio por la vida de la víctima”. Por este caso, Kleydermar Paola Fernández, a quien señalan de ser la determinadora del crimen, se encuentra prófuga de la justicia.

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En la sección Bogotá de El Espectador, reconstruimos esa trágica madrugada y las principales pruebas con las que este lunes, un juez decidirá si declara culpables o no a Juan Carlos Suárez y Ricardo González.

🔴Fiscalía imputará cargos al expresentador Ricardo Orrego por presunto acoso sexual

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Este lunes 19 de octubre, a las 4:00 p. m., la Fiscalía imputará cargos al expresentador de Caracol Televisión Ricardo Orrego por su presunta responsabilidad en los delitos de acoso sexual y acto sexual violento. El proceso se relaciona con hechos que habrían afectado a cinco mujeres periodistas entre 2012 y 2024, época en la que Orrego trabajaba en el medio de comunicación.

Orrego dejó el canal en marzo de 2026, al igual que el también expresentador Jorge Alfredo Vargas, en medio de las investigaciones internas por presuntos hechos de acoso sexual. En ese momento se hicieron públicas varias denuncias de periodistas que, bajo las etiquetas #MeTooColombia y #YoTeCreoColega, expusieron episodios de presunto acoso sexual en los medios de comunicación.

Tras conocerse la citación a imputación, la abogada Julieth Natali Fiallo Gualdrón, quien representa a Orrego, afirmó: “Existe un interés claro en que se precisen y se den a conocer integralmente los hechos para esclarecer las circunstancias que han dado lugar a los señalamientos, hasta ahora desconocidos, para ejercer así la defensa de mi representado”.

🔴Disturbios en Bogotá por polémica del Museo Nacional



En Bogotá, el domingo, sobre la carrera séptima con calle 28, uniformados de la Unidad Nacional Antidisturbios (Unadi) (antes Undmo) intervinieron con tanquetas y aturdidoras el plantón que protestaba frente al Museo Nacional, en rechazo a la decisión del Ministerio de Cultura de retirar 30 piezas que abordaban temas relacionados con la población LGBTIQ+, las luchas feministas y las campañas políticas de Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro.

Videos tomados por testigos evidenciaron cómo tanquetas lanzaban chorros de agua a manifestantes, mientras otros se enfrentaban a los uniformados con piedras. Una situación similar también se vivió el sábado.

🔴De la Espriella visitará Arauca para consejo de seguridad y construcción del PND

El presidente Abelardo de la Espriella viajará al departamento de Arauca para adelantar una agenda enfocada en la construcción de su Plan Nacional de Desarrollo y desarrollar un consejo de seguridad. Se trata de la primera vez que el jefe de Estado aterriza en esa región desde que se posesionó y lo hace en momentos en los que también está en juego la discusión sobre el presupuesto.

Está previsto que cerca de las 10:00 a. m. comience el consejo de seguridad en el que tienen asiento tanto ministros como los gobernadores y alcaldes de los municipios del departamento. El enfoque del llamado "Milagro de las Regiones: Gobierno en Territorio" es priorizar los proyectos clave para cada región y este tipo de encuentros ya se han hecho en zonas como Norte de Santander, aunque en esa ocasión no estuvo el primer mandatario presente.

🔴 Protestas en Francia terminan en disturbios, que también se vivieron en otras partes de Europa

Cientos de tiendas saqueadas, el ayuntamiento de Limoges incendiado y el de Marsella dañado, carros quemados, choques entre alborotadores y fuerzas de seguridad. Las autoridades describieron un caos "sin precedentes" en Francia, el cual dejó casi 2.400 detenidos y unos 1.000 policías heridos tras las manifestaciones del fin de semana. A seis meses de la elección presidencial, a la que ya no se puede presentar el mandatario Emmanuel Macron, el caos registrado puso bajo presión al gobierno, acusado de no haber anticipado el riesgo de desbordamientos.

A la par, por segundo día consecutivo, hubo enfrentamientos entre jóvenes y policías en Milán, Italia. Los enfrentamientos comenzaron el sábado al margen de una manifestación autorizada contra el aumento del costo de la vida. Situaciones similares se registraron también en otras ciudades del norte del país, como Bolonia y Turín. El domingo, la policía utilizó gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a varios grupos concentrados en la plaza del Duomo, corazón histórico y turístico de Milán. La primera ministra Giorgia Meloni convocó para el lunes una reunión de seguridad con el fin de abordar la situación.

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🔴 Elecciones en Brasil y la campaña de Trump marcarán la agenda internacional de la semana

Si la semana pasada cerró con el alta del papa León XIV tras una cirugía por cáncer de pulmón, con los disturbios ocurridos en medio de las manifestaciones en Francia y con la suspensión de Trump de sanciones contra Rusia, desatando más tensiones con el gobierno ucraniano de Volodímir Zelenski, en los próximos días se esperan eventos claves para Brasil y Estados Unidos, todos ellos relacionados con las jornadas electorales previstas para el domingo 25 de octubre y el 3 de noviembre, respectivamente.

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Empezando por el país suramericano, en contados días se conocerá quién será el próximo presidente: si el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva o Flávio Bolsonaro. Una encuesta de Ipespe publicada el sábado, y citada por el medio local O Globo, mostró que el senador e hijo del expresidente brasileño cuenta con el 48 % de la intención de voto en la segunda vuelta, en contraste con el 46 % de su contrincante y líder de los trabajadores. Es decir, ambos están técnicamente empatados, considerando el margen de error de 2,6 puntos porcentuales.

Los republicanos se juegan el control de ambas cámaras en el Capitolio y, en medio de ello, el presidente estadounidense tiene planeado hacer unas visitas que ayuden a mantener un Congreso afín a los intereses de la Casa Blanca luego de la cita en las urnas del 3 de noviembre. Entre el 19 de octubre y el 23 de octubre, el mandatario va a estar en Kansas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Iowa y Florida. Su itinerario electoral, que viene de días atrás, ha favorecido lugares que son afines a su partido.