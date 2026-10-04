¡Cayó el Baloto en Boyacá! Este es el jugoso premio que se lleva el ganador

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El sábado, 3 de octubre, volvió a caer el Baloto en Colombia. El premio se lo llevó un ciudadano que estaba en el municipio de Nobsa, en Boyacá, famoso por los tejidos de lana en talleres artesanales.
Según Baloto, el ganador del premio mayor se llevará a su casa COP 61.600 millones, el monto más alto que se ha entregado desde el 2017.
Además, dijo la empresa, hubo otros 40.239 que, juntos se llevaron más de COP 300 millones. En total, se entregarán COP $61.965.911.950.
"Buenos días, multimillonarios. ¡Cayó Baloto en Nobsa, Boyacá! Un nuevo multimillonario se llevó $61.600 millones en el sorteo #2717, con una jugada manual", fue el mensaje con el que la empresa comunicó el anuncio en sus redes sociales.
¿Cuál combinación fue la ganadora?
Según Baloto, la combinación ganadora este sábado fueron las balotas 03, 10, 14, 26, 31 y 10. La súper balota fue el número 10.
Con este nuevo acumulado, el premio mayor quedó en COP 4.300 millones.
Una de las últimas veces que había caído el Baloto fue en el 2022, en Lebrija, Santander. Entonces, el acumulado estaba en COP 8.000 millones. Aunque hubo un solo ganador del monto más alto, también hubo, como en esta oportunidad, 22 mil ganadores.