¡Cayó el Baloto en Boyacá! Este es el jugoso premio que se lleva el ganador

El ganador se llevará más de COP 60.000 millones. Foto: Cortesía

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El sábado, 3 de octubre, volvió a caer el Baloto en Colombia. El premio se lo llevó un ciudadano que estaba en el municipio de Nobsa, en Boyacá, famoso por los tejidos de lana en talleres artesanales.

Según Baloto, el ganador del premio mayor se llevará a su casa COP 61.600 millones, el monto más alto que se ha entregado desde el 2017.

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Además, dijo la empresa, hubo otros 40.239 que, juntos se llevaron más de COP 300 millones. En total, se entregarán COP $61.965.911.950.

"Buenos días, multimillonarios. ¡Cayó Baloto en Nobsa, Boyacá! Un nuevo…