Cerrada vía al Llano, Bolsonaro culpable, Vuelta a España y más en El Despertador

🔴 Siguen los trabajos para restablecer la movilidad en la vía al Llano

Hoy se cumplen seis días de bloqueo en la vía al Llano. El sábado pasado, en el kilómetro 18 (municipio de Chipaque), un deslizamiento terminó en el vertimiento de más de 10.000 metros cúbicos de material vegetal sobre el camino.

Las entidades encargadas continúan en las labores de remoción del material, lo cual podría tardar semanas. Mientras tanto, desde el concesionario Coviandina, se trabaja en la habilitación de una variante de 600 metros de longitud cerca del sitio del derrumbe.

Esta facilitará el paso provisional para todo tipo de vehículos, mientras se terminan las labores de remoción. Se espera que esta variante esté lista entre hoy y mañana.

🔴 Petro respondió al Parlamento Europeo por resolución sobre Cartel de los Soles

Una ola de críticas se desató contra el presidente Gustavo Petro después de una resolución del Parlamento Europeo sobre el reconocimiento del Cartel de los Soles como organización terrorista por parte de la Unión Europea. Mientras el mandatario ha negado la existencia de ese grupo criminal, cuyo liderazgo se le sindica al líder del Estado venezolano, Nicolás Maduro, la oposición ha insistido en que se trata de un guiño al régimen.Petro inició su discurso hablando sobre el próximo encuentro entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), de la que es presidente pro tempore, y la Unión Europea, que ocurrirá en Santa Marta en noviembre de este año. En ese punto, cuestionó “de qué pueden hablar América Latina y Europa si nos siguen insultando, si todavía piensan que aquí solo estamos para obedecer”.

🔴 Lo que sigue en el caso de Bolsonaro tras ser declarado culpable por intento de golpismo

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado este jueves a 27 años y tres meses de cárcel por crímenes contra la democracia, aún no irá a prisión y su defensa podrá presentar un recurso de apelación contra el fallo dictado por los jueces de la Primera Sala de la Corte Suprema, o para posponer su aplicación.

En el caso de Bolsonaro, solo cabe la posibilidad de presentar los llamados ‘recursos de aclaración’, que tienen como objetivo especificar algunas cuestiones del texto final de la sentencia, lo que podría derivar en una reducción de la pena o en un aplazamiento del cumplimiento de la misma.

En Brasil, las condenas mayores a ocho años de prisión requieren de cumplimiento a régimen cerrado. Sin embargo, por sus problemas de salud y edad avanzada, el exjefe de Estado de 70 años podrá solicitar cumplir la pena en prisión domiciliaria, algo que ya ha sido considerado por su defensa, según declaraciones públicas.

🔴 Debate de control político sobre situación de seguridad en San Victorino

A las 9:00 A.M. la comisión primera permanente del Plan de Desarrollo convocó a una sesión de debate de control político para hablar sobre la situación de seguridad y control del espacio público en San Victorino. Pese a la vigencia de los pactos firmados años atrás entre la alcaldía local de Santa Fe y los comerciantes informales de San Victorino, existen fricciones sin resolver entre los informales que no están incluidos en el pacto, y las dinámicas de inseguridad que genera el desorden de su asentamiento en la zona. Aunque en 2023 se intentó un traslado pacífico de estas personas unos metros más hacia el este del centro comercial y de la zona central de San Victorino, los comerciantes adelantaron protestas y bloqueos de hecho que interrumpieron la iniciativa. Desde entonces, y sobre todo desde que comenzó la era Galán, no se han tomado acciones para resolver este problema de raíz, por lo cual la concejal Clara Lucia Sandoval Moreno, de la bancada liberal, citó al debate de control para exigir explicaciones al Distrito sobre este aspecto.

🔴 Minambiente e indígenas se reúnen para avanzar en implementación de decreto ambiental

En el marco del ‘Pacto Territorial Cauca’, que el Gobierno Nacional está lanzando por estos días y que promete una inversión de $27,6 billones en los 42 municipios del departamento, el Ministerio de Ambiente se suma para consolidar la implementación de un decreto expedido en 2024.

Se trata del Decreto Ley 1094 de 2024, en el cual se reconoce el mandato de un instrumento de derecho propio expedido por las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), conocido como ATEA (Autoridad Territorial Económica y Ambiental).

Este 12 de septiembre, el Sistema Nacional Ambiental (SINA) y el CRIC se reunirán en Popayán para avanzar en la construcción de la ruta metodológica del protocolo de coordinación que ordena el Decreto 1094 de 2024. De esta manera, se espera garantizar el trabajo conjunto de las autoridades territoriales en el departamento.

🔴 Última oportunidad para los velocistas en La Vuelta a España 2025

La decimonovena etapa de la Vuelta a España 2025, el viernes 12 de septiembre, será un recorrido de 161,9 kilómetros entre Huerta y Ciudad Rodrigo. Se trata de una jornada de transición con un perfil mayormente llano y ondulado, ideal para una fuga numerosa o para que los equipos de velocistas tomen el control en busca de una llegada masiva.

Tras el paso intermedio en Salamanca y el terreno abierto de la meseta castellana, el final en Ciudad Rodrigo se presenta rápido y propicio para un embalaje de alta velocidad. Sin grandes dificultades montañosas, esta etapa será clave para los sprinters que aún resistan en carrera y busquen una de sus últimas oportunidades antes del desenlace en Madrid.

Entre los colombianos: Santiago Buitrago avanzó hasta la decimoquinta casilla y mantiene viva la ilusión de entrar en el top-10; Harold Tejada continúa 12 a 12:24; y Egan Bernal, pese a estar 16 a más de media hora, se aferra a terminar con solidez en Madrid.

La transmisión irá en vivo por Caracol Televisión, Caracol Sports y la aplicación Ditu desde las 9:00 a.m.