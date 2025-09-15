Certificación de EE. UU., reforma a la salud y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Todo listo para saber si Estados Unidos certifica a Colombia en su lucha antidrogas

Este lunes 15 de septiembre se vence el plazo que tiene el gobierno de Estados Unidos para tomar una decisión clave para Colombia: si mantiene la certificación por su lucha contra las drogas, la cancela o la modula. Más allá de los alcances políticos de esta determinación, la posible descertificación podría congelar parte de la cooperación económica y militar, afectar el acceso a créditos internacionales y enviar un mensaje de desconfianza hacia la estrategia colombiana que ha priorizado la sustitución voluntaria y el desarrollo rural por encima de la erradicación forzada. Todos los ojos están puestos en el Despacho Oval, desde donde se espera se emita la decisión.

🔴 Nuevo escrito de acusación contra exdirectivos de la Nueva EPS

Hoy se esperan más reacciones del mundo de la salud sobre Nueva EPS, luego de que se conocieran detalles del informe de la Contraloría y de la acusación que hizo la Fiscalía de cuatro exdirectivos de la Nueva EPS del presunto ocultamiento de facturas, así como por la desviación de recursos del sistema de salud.

El ente acusador, a través del documento, acusó formalmente a José Fernando Cardona Uribe (expresidente de la Nueva EPS), Juan Carlos Isaza Correa (exvicepresidente administrativo y financiero), Edgar Pedraza Castellanos (exgerente de contabilidad) y Fabián Alberto Peralta Núñez (exgerente de cuentas médicas) de crear “una política fraudulenta” para presentar estados financieros con información falsa. Esto último con el objetivo, según la Fiscalía, de ocultar las pérdidas de la EPS y mantener su habilitación, otorgada por la Superintendencia de Salud, para prestar el servicio a sus afiliados en el país.

Además, los exdirectivos fueron acusados de desviar $70.500 millones del sistema de salud, a través de los estados financieros. A través de estos últimos, el presidente de EPS, propuso a la asamblea general de la entidad disponer de las “presuntas utilidades” para cubrir los pasivos de vigencias anteriores.

🔴 Gobierno presiona para que se retome debate de reforma a la salud

El gobierno del presidente Gustavo Petro no solo le apuesta a la aprobación del Presupuesto General y la reforma tributaria, sino también a que el Congreso le dé luz verde a la reforma a la salud.

Incluso, hubo directriz presidencial para que se posicione en la agenda mediática la discusión de la iniciativa en el Congreso, así como los señalamientos que hizo el mandatario Gustavo Petro contra la Nueva EPS en su alocución presidencial.

La Casa de Nariño le apuesta a que en los próximos días arranque el tercer debate de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado, que no ha agendado el proyecto por las dudas que tienen varios congresistas sobre el aval fiscal del Minhacienda.

🔴Semana clave para la JEP

Esta semana empieza con otra expectativa: la publicación de las primeras sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La primera se conocerá este martes 16 de septiembre y está enmarcada en el macrocaso 01 que investiga el secuestro por parte de las extintas FARC. La sanción será en contra del secretariado de la guerrilla y la expectativa está puesta en el tipo de medidas que tomará la JEP. La segunda sentencia se conocerá el próximo jueves y estará enfocada en militares dle batallón La Popa en el Cesar que ya confesaron haber ejecutado a civiles para presentarlos como bajas en combate. Esa estrategia criminal es investigada por la JEP en el macrocaso 03.

🔴 Presupuesto 2026: monto intacto y riesgo de naufragio en el Congreso

El Presupuesto General de la Nación para 2026 quedó en punto muerto: el monto se mantiene en $556,9 billones porque el Senado no logró debatirlo antes de la fecha límite (hoy). Ahora la decisión pasa a las comisiones económicas conjuntas, que deberán aprobarlo antes del 25 de septiembre.

El antecedente preocupa, pues en esa misma etapa el presupuesto se hundió el año pasado, obligando al Ejecutivo a maniobrar por decreto. La falta de quórum reflejó más que un descuido, un pulso político que puede condicionar las cuentas del próximo año y la estabilidad fiscal del Gobierno Petro.

De los $556,9 billones, $26,3 billones dependen de una nueva tributaria aún incierta. Sin esos ingresos, el Gobierno tendría que endeudarse más o recortar inversión, justo cuando el déficit al PIB en 7 %. Ambas opciones pesan en la confianza: la calificación crediticia del país que ya sufrió ajustes en la perspectiva por parte de Fitch Ratings y rebajas de Moody’s y S&P Global.

🔴 Colombia brilla en el Mundial de Atletismo en Tokio

La cesarense Natalia Linares conquistó para Colombia la medalla de bronce en la prueba de salto largo del Campeonato Mundial de Atletismo, categoría mayores, que se disputa en Tokio, Japón. Fue la décima presea para el país en la historia del evento, en la que ha logrado cuatro oros, tres platas y tres bronces. Este lunes sigue la participación del equipo nacional, conformado por 18 deportistas, la mayoría en proceso de formación rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

🔴Santa Fe pegó primero en la final de la Liga Femenina

Con un gol de Katherine Valbuena, Independiente Santa Fe venció 1-0 al Deportivo Cali, ante cerca de 20 mil personas en el estadio El Campín, en el partido de ida de la final de la novena edición de la Liga Femenina. El juego de vuelta será el domingo 21 de septiembre en Palmaseca. Las cardenales buscan su cuarta corona, pues fueron campeonas en 2017, 2020 y 2023, mientras que las azucareras aspiran a lograr su tercera estrella, porque celebraron en 2021 y 2024.

🔴Colombia lidera el Mundial de Patinaje de Carreras

Con seis medallas de oro, ocho de plata y cinco de bronce, la selección colombiana lidera el Campeonato Mundial de Patinaje de Carreras en Beidaihe, China. Manuela Rodríguez, Gabriela Rueda, Luz Karime Garzón, Mariana Imitola, María Fernanda Timms y Juan Jacobo Mantilla han sido las figuras del equipo nacional. Este lunes continúan las pruebas de pista.

🔴 Rubio reafirma alianza con Israel

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, continúa este lunes en Israel una serie de reuniones oficiales tras el bombardeo israelí en Catar contra dirigentes de Hamás, que generó indignación internacional y tensó la relación con Washington.

El primer ministro Benjamin Netanyahu consideró la visita una señal de la fortaleza de la alianza israelo-estadounidense, mientras desde Catar el jefe de gobierno Mohammed bin Abdulrahman Al Thani exigió sanciones contra Israel y el fin del “doble rasero”. El viaje de Rubio busca garantizar el apoyo de EE. UU. a Israel antes del próximo debate de reconocimiento de un Estado palestino en la ONU. En paralelo, la ofensiva israelí en Gaza continúa.