Choque Petro-regiones, accidente en España, disidencias en Guaviare y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

🔴 Habrá cita clave entre el Ministerio de Hacienda y gobernadores por emergencia económica

Para las 8:00 a. m. de este lunes está citado el encuentro entre el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y la Federación Nacional de Departamentos tras la “rebelión” por el impuesto a tabacos y licores. Se trata del primer encuentro en el que el Gobierno discutirá con las regiones las implicaciones del decreto de la emergencia económica y, más allá de eso, se conocerán los pasos a seguir para el grupo de 17 “rebeldes”.

La cartera del “Gobierno del cambio” centrará su argumento en que la medida respetará “el recaudo y administración por parte de los departamentos” y las rentas mantendrán “sus destinaciones específicas a los sectores esenciales de salud, educación y deporte”. Los gobernadores, por su lado, hablarán de que la medida se tomó sin tenerlos en cuenta y se espera que también aborden temas como la violencia que ha tocado algunas regiones del país y obras sin entregar.

🔴 Lo que se sabe del accidente de trenes en el sur de España

Dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba) se estrellaron y descarrilaron. Desde el domingo se habla de decenas de muertos y de más de 70 heridos. Unos cuantos están en estado de gravedad.

El accidente ocurrió cuando un tren Iryo (que cubría la ruta Málaga-Madrid con 300 pasajeros) se salió del carril y cayó en la vía donde circulaba un Alvia en sentido contrario (que transportaba a 184 individuos en dirección a Huelva). Aún se desconocen las causas del descarrilamiento. Además, varios vagones del segundo convoy cayeron por un talud de cuatro metros.

El ministro español de Transportes detalló que el impacto “fue terrible” y que el accidente fue “tremendamente extraño”, si se tiene en cuenta que ocurrió en una recta y que la vía se renovó en mayo. Se estima que más de 200 trenes se verán afectados el lunes por la suspensión del servicio entre Madrid y Andalucía.

🔴 Procuraduría pidió protección para comunidades en Guaviare

La Procuraduría General de la Nación se pronunció frente a los supuestos enfrentamientos ocurridos en la vereda Kuwait, en zona rural del municipio de El Retorno (Guaviare), entre las disidencias de alias “Iván Mordisco” y alias “Calarcá Córdoba”, que, según reportes preliminares, habrían dejado alrededor de 30 personas muertas el pasado 17 de enero.

El ente de control, liderado por Gregorio Eljach, indicó que “solicitó a las autoridades nacionales, departamentales y locales protección inmediata para las comunidades, así como la activación de canales gubernamentales para brindar asistencia humanitaria ante un eventual desplazamiento forzado o confinamiento de sus habitantes”.

Por su parte, a través de un comunicado, el Ejército Nacional señaló que, según las primeras hipótesis, los enfrentamientos entre disidencias estarían vinculados a la disputa por el control territorial, las rutas de movilidad y las economías ilícitas en el sur del departamento del Guaviare.

🔴 China y el pulso del PIB

Hoy, Pekín revelará el crecimiento de su economía durante el cuarto trimestre de 2025, pero el telón de fondo lo marca el desempeño previo. En el tercer trimestre, el PIB de China creció 4,8 % anual, por debajo del 5,2 % del trimestre anterior y en línea con el objetivo oficial de “cerca del 5 %” para todo el año. En términos trimestrales, la expansión fue de 1,1 %, apoyada por exportaciones y servicios financieros, mientras que el consumo interno y la inversión manufacturera siguieron débiles.

El dato confirmó que la segunda economía del mundo avanza con un ritmo moderado, sostenida por estímulos de liquidez y recortes de tasas, pero golpeada por la crisis inmobiliaria y tensiones comerciales con Estados Unidos. Las exportaciones alcanzaron un superávit comercial de 20 % anual (USD 1,2 billones), según la Oficina Nacional de Estadísticas. Con este telón de fondo, los analistas prevén que la economía cierre 2025 con una expansión cercana al 4,9 %.

🔴 Fecha 1 de la Liga BetPlay

Tras los juegos del fin de semana en la primera fecha en la Liga BetPlay., esta tarde finaliza la jornada uno con el regreso de Deportivo Cúcuta a la primera división de Colombia enfrentando a Once Caldas. El cuadro ‘motilón’ hace su regreso tras no estar en la categoría desde el 2020. Además, durante su gira de preparación le ganó a San Lorenzo y empató con Huracán de Argentina.

El duelo se llevará a cabo en el Estadio General Santander de Cúcuta a las 4:00 p.m. y contará la transmisión de Win Sports+. América y Nacional lideran la tabla de posiciones tras ganar sus compromisos por goleada.