Cifras de desempleo y el nuevo intento de Olmedo López, en El Despertador

🔴Olmedo López, ficha clave del caso Ungrd, espera llegar a un acuerdo con Fiscalía

Este 29 de agosto, a las 3:30 de la tarde, Olmedo de Jesús López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), volverá a buscar ante la justicia un principio de oportunidad con la Fiscalía. Se trata del cuarto intento del exfuncionario de acceder a beneficios judiciales a cambio de colaborar con las investigaciones, luego de jueces negaran previamente la solicitud por inconsistencias en la sustentación del ente acusador.

López es considerado una pieza clave para esclarecer el mayor escándalo de corrupción que salpica al gobierno de Gustavo Petro, pues asegura conocer de primera mano cómo se desviaron millonarios recursos de la Ungrd. Su testimonio es esperado tanto en el búnker de la Fiscalía como en la Corte Suprema de Justicia, que adelanta al menos diez procesos contra congresistas.

Sin embargo, los tropiezos de la Fiscalía en la argumentación han impedido que la verdad de López se incorpore formalmente a los expedientes. La Fiscalía intentará otra vez destrabar el caso y obtener el aval judicial que le permita avanzar en las investigaciones sobre el saqueo a la entidad.

🔴 El termómetro del desempleo en Colombia

En materia laboral, 2025 muestra un balance positivo. La tasa de desempleo cerró el primer semestre en 8,6 %, consolidándose en un solo dígito. Este viernes 29 de agosto, el DANE entregará la cifra de julio y el mercado espera que la tendencia se mantenga.

Sin embargo, detrás de la reducción del desempleo persisten señales de alerta. La informalidad continúa por encima del 50 % y al menos seis de cada diez puestos creados corresponden a trabajadores por cuenta propia, un segmento estrechamente ligado a esta problemática.

🔴 Petro hablará en Bucaramanga sobre su reforma pensional

El presidente Gustavo Petro anunció que este viernes liderará un evento en la plazoleta Luis Carlos Galán de Bucaramanga para hablar de la implementación de una de sus banderas sociales, la de la nueva ley pensional. Según el mandatario, su Gobierno anunciará el aumento en el monto y la cobertura del programa Colombia Mayor, que luego se transformará en el pilar solidario de la reforma pensional. Lo que se espera es que el jefe de Estado le pida a sus funcionarios iniciar una estrategia de búsqueda activa e inscripción de adultos mayores en el programa.

El anuncio se llevará a cabo justo en medio de un año preelectoral en el que el presidente Petro quiere demostrar que la izquierda merece otros cuatro años en el poder. Así mismo, se dará en medio de la tensión entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional, que aún no define el futuro de la reforma, esto luego de que la Cámara la volviera a votar por vicios de trámite.

🔴 Último día de la Cumbre Mundial sobre Docentes en Chile

Este viernes 29 de agosto concluye en Santiago de Chile la Cumbre Mundial sobre Docentes, un encuentro que reunió a más de 300 actores clave en educación, entre ellos 14 ministros y ministras del sector, para debatir cómo enfrentar la escasez global de profesores.

El déficit preocupa a la UNESCO: el mundo necesitará 44 millones de docentes adicionales para alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2030.

Durante la cita, se discutieron estrategias para garantizar salarios dignos, frenar la deserción de maestros, explorar nuevas fuentes de financiación y analizar el papel de la inteligencia artificial en el aula. También se presentó la Estrategia Regional Docente 2025-2030, un plan trabajado con gobiernos, sindicatos y universidades de la región, incluido Colombia.

🔴 Alcalde Galán pidió la renuncia de los 20 alcaldes locales de Bogotá

El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, informó que por instrucción del alcalde Carlos Fernando Galán, pidió la renuncia protocolaria de los 20 alcaldes y alcaldesas locales de la ciudad.

A través de un trino en su cuenta de X, Quintero justificó que “la evaluación permanente es uno de nuestros principios de gerencia pública”. “Hemos avanzado; sin embargo, el seguimiento y la exigencia serán cada día más rigurosos. Las alcaldías locales deben gobernar lo cotidiano de manera transparente, eficiente y con resultados”, añadió.

La decisión llega luego de antecedentes como los presuntos sobrecostos de $40 millones en motos para la estación de Policía de Chapinero, la apertura de indagación al alcalde Galán por parte de la Procuraduría al no nombrar alcalde en Usme y la apertura de una indagación preliminar de la Contraloría de Bogotá para determinar si hubo o no sobrecostos la Política Pública de Protección y Bienestar Animal (en las vigencias 2023 y 2024).

🔴 UE debatirá apoyo militar a Ucrania y plan ReArm Europe en Copenhague

El Consejo informal de ministros de Defensa de la Unión Europea (UE) se centrará en cómo reforzar el apoyo militar a Ucrania, avanzar en la cooperación e integración industrial con este país y en la futura implementación del Plan ReArm Europe/Readiness 2030.

🔴 Despertador Deportes

SÉPTIMA ETAPA DE LA VUELTA

La Vuelta a España vive este viernes su segunda jornada montañosa consecutiva con la disputa de la séptima etapa, de 187 kilómetros con salida en Andorra La Vella y llegada en Cerler (Huesca), con dos puertos de segunda categoría y otros dos de primera, el último de ellos en la línea de meta.

GP DE PAÍSES BAJOS

Las dos primeras sesiones de entrenamientos libres abren este viernes el Gran Premio de Países Bajos. Decimoquinta prueba del Mundial de Fórmula 1 y que se disputa en el circuito de Zandvoort.

LIGA BETPLAY 2025

Arranca la novena jornada de la Liga BetPlay 2025-ll con los duelos Junior vs. Llaneros (6:00 p.m.) y Águilas Doradas vs. Millonarios (8:10 p.m.).