Cine africano en Quibdó: más allá del B&N

¿Usted nació en la República Democrática del Congo, en África Central. ¿Cómo termina viviendo en Quibdó (Chocó)?

En 2001 vine por primera vez a Colombia, mi esposa es una abogada bogotana a quien conocí en el Congo por razón de su trabajo con la Cruz Roja Internacional y por entonces había una guerra en mi país. Llegué a descubrir Colombia y su cultura, que es muy cercana a la del Congo, y me encantó tanto que hace seis años decidimos radicarnos aquí y hace cinco años conocí Quibdó (Chocó) y aquí me quedaré porque, además, mi hija –que tiene 18 años y nació en Suiza– acaba de entrar a la universidad.

Habla de la guerra en Congo y Colombia ha tenido un largo conflicto interno que esperamos algún día llegue a su fin. ¿Son parecidos los contextos de Congo y Colombia?

Son muy similares, pero no solo por la guerra, sino por la naturaleza chocoana que es muy parecida a la del Congo, con sus ríos y la selva. Estamos viendo un poco la misma situación porque aquí y allá hay gente que quiere crecer y desarrollar proyectos

A comienzos del siglo XVIII los españolas trajeron esclavos africanos a Quibdó para usarlos en el duro trabajo de la minería. Debe haber muchas costumbres africanas arraigadas entre los chocoanos. ¿Lo siente así?

Claro que lo he sentido. La comida, la forma como viven las personas y su forma de ser son similares; los entierros y los velorios son iguales. Todo eso me atrajo, porque estar aquí es como estar en el Congo. Me siento como si estuviera volando, muy libre.

Hablando del Quibdó África Film Festival, ¿cómo surgió la idea de crearlo y de hacerlo en la capital chocoana?

Hace cinco años conocí Quibdó, porque me trajeron a dictar un taller audiovisual con los chicos de aquí y ellos me preguntaban sobre África, si éramos salvajes y cómo vivíamos. Entonces, les mostré imágenes del Congo y de ahí surgió la idea de querer mostrar África a través de los ojos de los directores de cine africanos y poco a poco nació la idea del Quibdó África Film Festival, que este lunes comienza en su cuarta edición, y en estos años hemos ampliado el espectro: no solo los afroafricanos sino los africanos de la diáspora, como afrocolombianos, afroeuropeos, afroamericanos, afrolatinos, todos reunidos en un lugar como Quibdó.

¿Qué propósito tiene el Quibdó Film Festival Film?

Hablar de las culturas afros desde un espacio específico como Quibdó, porque esta ciudad representa toda esta multiculturalidad de lo que es el mundo afro desde nuestros antepasados que llegaron aquí de todos los países de África. El propósito es conectar los mundo afros para comunicar, intercambiar, charlar y para poder producir contenidos, porque el festival es una competencia, no es solo una muestra.

Esta versión del Quibdó África Film Festival tiene como palabra clave la “Herencia”. ¿Qué herencia pretenden transmitir?

“Herencia” es la temática que estamos resaltando porque recibimos una herencia de nuestros bisabuelos, abuelos y padres. La herencia ya la tenemos porque es lo que nos caracteriza, pero nosotros como artistas del siglo XXI nos preguntamos cuál herencia queremos dejar para nuestros hijos, a la generación del futuro, y cómo estos chicos, en 25 años, nos van a mirar a nosotros y lo que hicimos.

Háblenos de la proyección internacional del festival. ¿Es visto en África, hay intercambio de conocimientos con otros festivales en el mundo?

Claro, ahora tenemos conexión con una distribuidora en Francia y la idea es que los ganadores del festival tengan una distribución internacional para exhibir los contenidos. También tenemos contacto con el Festival de Cine Afro de Buenos Aires. La idea es que la producción afrolatina circule también en otros países y continentes.

El departamento el Chocó es, en términos económicos, el más pobre de Colombia. ¿El cine puede ayudar a transformar realidades adversas como esa?

Esa es la idea, porque el cine es una industria que puede generar muchas fuentes de empleo, y eso es lo que estamos tratando de hacer y miramos la posibilidad de un pequeño encuentro industrial con algunos canales que lleguen aquí. Estamos trabajando con Señal Colombia, Telepacífico, Origen Channel, porque la idea es crecer e involucrar mas jóvenes en ese ámbito. El Quibdó África Film Festival es una organización que dinamiza el turismo en la región y reactiva el sector hotelero, y eso coincide con la idea de crecer todos y generar una industria audiovisual propia aquí en Quibdó.