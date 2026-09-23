Colombia vs. Corea del Norte, Santa Marta en alerta, incendios y más en El Despertador

Entre las intervenciones más esperadas del día estarán la de Irán, la de Ucrania y la de Ecuador.

Este miércoles continuará en Nueva York el debate de alto nivel de la Asamblea General de la ONU, después de una primera jornada marcada por el discurso de Donald Trump, quien amenazó con endurecer la presión sobre Irán.

La selección de Colombia buscará historia y clasificar a su primera final de una Copa del Mundo Femenina Sub-20. Del otro lado están las vigentes campeonas y un equipo que ya las venció 3-0 en la fase de grupos.

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Este martes, al margen de la cita, se informó que delegados estadounidenses e iraníes mantuvieron una reunion de tres horas para discutir el futuro de la guerra en la que ambos países se enfrentan en Oriente Medio.

🔴Bogotá y Funza acuerdan proyecto vial para crear más conexiones viales con El Dorado

Un nuevo proyecto vial se suma al Circuito Regional Aeroportuario, con el que Bogotá, Funza y la ARM buscan crear una nueva conexión con el entorno del aeropuerto El Dorado. La idea es generar nuevas alternativas de acceso al entorno del Aeropuerto Internacional El Dorado y reducir la dependencia de los corredores de las calles 13 y 80, que actualmente concentran buena parte de los desplazamientos entre Bogotá y los municipios de la Sabana de Occidente.

En esta primera etapa se estudiarán tres corredores:

Avenida La Esperanza, entre la carrera 103 y el municipio de Funza.

Carrera 103, entre la calle 26 y la avenida La Esperanza.

Avenida T.A.M. (carrera 129), entre la calle 13 y la avenida La Esperanza.

🔴Continúa bajo alerta el orden público en Santa Marta tras la muerte de alias "Cholo"

La ciudad de Santa Marta (Magdalena) se encuentra militarizada por orden del presidente Abelardo de la Espriella. Los hechos se producen luego de que las autoridades confirmaran la muerte de José Luis Pérez Villanueva, conocido como alias “Cholo”, segundo jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), el pasado 21 de septiembre.

El primer mandatario aseguró, a través de su red social X, que la instrucción a la Fuerza Pública fue la de “blindar la región, recuperar plenamente el control territorial y emplear todas las capacidades legítimas del Estado contra quienes persistan en la criminalidad, siempre en el marco de la Constitución y la ley”.

🔴Así fue debate de moción de cesura a ministro Jorge Mora en la Cámara: hoy se vota en Senado

El ministro de Defensa Jorge Mora fue citado este martes a moción de censura en la Cámara de Representantes. El encuentro, propiciado por la bancada del Pacto Histórico -para rendir cuentas sobre los bombardeos que han efectuado las Fuerzas Militares desde la llegada al poder de Abelardo de la Espriella el pasado 7 de agosto- dejó frases de varias bancadas. Unas en defensa del ministro y otras reclamando por sus acciones.

El Pacto Histórico hizo la citación y pidió un informe detallado que permita establecer si las Fuerzas Militares tenían información sobre la presencia de menores de edad en la zona antes de ejecutar la operación militar.

Una vez finalizada la discusión, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, anunció que la votación de la moción de censura quedó programada para este miércoles 23 de septiembre.

🔴Médico de Presley Gerber, en la mira tras la muerte del modelo

El médico que atendía a Presley Gerber quedó bajo cuestionamientos tras conocerse un nuevo detalle sobre el tratamiento que recibía el modelo antes de su muerte. La información fue revelada por TMZ, que citó a personas cercanas al joven y con conocimiento directo de su situación.

De acuerdo con el medio estadounidense, el profesional le habría recetado ketamina pese a conocer los problemas que Presley tenía con esa sustancia. Fuentes cercanas aseguraron que el consumo de ketamina representaba una dificultad recurrente para el modelo, mientras que algunos de sus amigos estarían molestos con el médico y consideran que debería ser procesado. Sin embargo, no se ha establecido una responsabilidad legal.

Presley Gerber murió el domingo 20 de septiembre en un centro de rehabilitación y se sospecha que pudo tratarse de una sobredosis, aunque la causa oficial de su fallecimiento continúa pendiente.

🔴No cesa el ncendio en el Santuario de Fauna y Flora Iguaque, en Boyacá

Hoy continurá las labores para infrentr el incendio que se presentó en Boyacá desde el 19 de septiembre y que ya afectó 1.200 hectáreas, según reveló anoche Parques Nacionales Naturales de Colombia.

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La entidad informó que mantiene equipos desplegados para atender tres incendios forestales registrados en los últimos días en Boyacá, Tolima y Valle del Cauca. El evento con mayor atención en este momento es, precisamente, el del Santuario de Fauna y Flora Iguaque.

🔴¿Seguirá cayendo el petróleo?

La esperanza de que se consolide un avance diplomático en Oriente Medio, tras el anuncio de conversaciones entre Washington y Teherán al margen de la Asamblea General de la ONU, ha hecho que el precio del petróleo caiga por debajo de los USD 100. El martes, el barril de referencia Brent se ubicó en los USD 98,55, lo que se tradujo en una caída de 1,78 %.

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La esperanza de los mercados está puesta en que se habilite el paso por el estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente el 20 % del petróleo mundial.