La Cancillería de Omar Bula informó este miércoles que “no adelantará acciones encaminadas para el ingreso y adhesión de Colombia al Grupo de los BRICS y al Nuevo Banco de Desarrollo”. La decisión muestra otro giro en la política exterior, pues ese paso trató de concretarse en el gobierno anterior y llega en un momento en el que el Ejecutivo está enfocado en reafianzar su relación con Estados Unidos.

🔴 Gobierno De la Espriella no continuará con gestiones para ingresar a los BRICS

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Colombia y los BRICS, dato clave para discusión del salario mínimo y más: El Despertador

“Colombia no dará continuidad a las actuaciones dirigidas a concretar dicha vinculación, ni se adelantarán nuevas gestiones relacionadas con dicho órgano”, precisó el Ministerio de Exteriores.

El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella dejó claro que el país está comprometido con “el multilateralismo y su disposición a fortalecer el diálogo y la cooperación” y su trabajo se adelantará “con otros organismos multilaterales y con sus demás socios internacionales”.

🔴 Productividad: el DANE presenta el dato que pesa en la negociación del salario mínimo

Este jueves 26 de noviembre, entre las 9:00 a. m. y las 12:00 m., el DANE presentará ante la Subcomisión de Productividad los resultados de la Productividad Total de los Factores (PTF), uno de los insumos que deben considerar Gobierno, empresarios y trabajadores en la concertación del salario mínimo para 2027.

La PTF mide qué parte del crecimiento de la economía no se explica por el uso de más trabajo o más capital, sino por mejoras en la eficiencia, la tecnología, la organización de la producción y otros factores. En términos sencillos, busca establecer cuánto produce el país con los recursos que utiliza.

La Ley 278 de 1996 establece que, para fijar el salario mínimo, las partes deben tener en cuenta, entre otros criterios, la productividad laboral y total de los factores. Por eso, el dato del DANE será uno de los argumentos que utilizarán empresarios, sindicatos y Gobierno para defender sus posiciones sobre el aumento de 2027.

🔴 Inaugurada la primera cárcel en la era De la Espriella

En la tarde de este miércoles 25 de noviembre, fue inaugurada la primera cárcel en la era de Abelaro de la Espriella como presiente. Aunque el proyecto veía construyéndose desde 2020, el jefe de Estado pidió desde su llegada al poder agilizar la construcción.

En el acto estuvo acompañado por el ministro de Justicia, Iván Cancino; el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el coronel Daniel Gutiérrez; y la directora de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), Vivian Lilibeth Bernal.

El complejo tiene capacidad para albergar a 1.722 personas y ocupa un área de 36.000 metros cuadrados. Está compuesto por ocho pabellones: uno para mujeres y siete para hombres. Asimismo, se sabe que tuvo una inversión de COP 307.969 millones, mientras que el contrato de interventoría alcanzó cerca de COP 21.000 millones.

🔴 Las cuentas de la vivienda en Bogotá: ¿qué le espera al sector en 2027?

Para miles de familias que buscan casa propia, el futuro del mercado de vivienda depende tanto de los precios y las posibilidades de financiación como de los proyectos que comiencen a construirse. Este jueves 26 de noviembre, Camacol Bogotá y Cundinamarca presentará su balance de 2026 y las perspectivas para 2027, en un encuentro encabezado por su gerente, Edwin Chiriví.

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La cita llega en medio de un panorama de contrastes: entre enero y octubre se vendieron 43.397 viviendas nuevas en Bogotá, un 4,9 % más que durante el mismo periodo de 2025. Sin embargo, mientras las ventas crecieron, los lanzamientos de nuevos proyectos cayeron un 10 % y las viviendas que comenzaron a construirse disminuyeron un 14,1 %, según cifras del propio gremio.

En este escenario, una de las preguntas centrales será qué tanto podrá impulsar el mercado la política de subsidios del Distrito. La administración de Carlos Fernando Galán propone para 2027 la asignación de 17.110 subsidios habitacionales, de los cuales 14.761 estarían destinados a adquisición de vivienda, 900 a arrendamiento y 1.449 a mejoramientos. Estas metas todavía dependen de la aprobación del presupuesto en el Concejo. Por eso, el balance que presentará Camacol permitirá contrastar las expectativas de los constructores con las apuestas de la Alcaldía y examinar si el próximo año habrá condiciones para sostener la recuperación de las ventas y reactivar el inicio de nuevas obras.

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🔴 Angelina Jolie y Brad Pitt alcanzan acuerdo en batalla legal tras seis años

La demanda que Brad Pitt interpuso en el 2022, en contra de su exesposa, la también actriz Angeline Jolie, por la venta de su antigua bodega de vinos en Francia, llamada Chateau Miraval, que compartieron cuando estaban casados y que ella respondió contrademandando, cerró este miércoles su capítulo final con un acuerdo que firmaron las partes.

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La batalla legal que libraron los artistas en un tribunal de Los Ángeles derivó en fuertes acusaciones contra el actor, que fue señalado de comportamiento abusivo no solo hacia su entonces esposa, sino hacia algunos de sus hijos.

"Hemos llegado a un acuerdo extrajudicial en beneficio de nuestra familia y no haremos más comentarios al respecto", declararon los representantes de Jolie y Pitt en un comunicado.