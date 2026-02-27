Cómo arrancó 2026 en desempleo, cierres de campañas y más, en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Desempleo: así comienzan las cifras de enero

Aunque la tasa de desempleo se ubicó en 8 % al cierre de 2025, incluso alcanzando mínimos históricos en lo que va del siglo (lo cual es una muy buena noticia para el mercado laboral), la alta informalidad sigue generando preocupación.

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en diciembre, la informalidad en el país fue del 55,5 %, lo cual implicó una reducción de 1,2 puntos porcentuales frente al mismo periodo del año inmediatamente anterior. En Colombia, más de la mitad de los trabajadores sigue siendo informal.

Hay que recordar que un trabajador informal es aquel que carece de seguridad social, es decir, que no realiza cotizaciones a salud, pensión, riesgos laborales y caja de compensación familiar. La alta informalidad también está relacionada a puestos de trabajo de baja calidad, por lo que este es un indicador que se sigue de cerca para entender qué tan favorable es el panorama del mercado laboral.

Este viernes, el DANE publicará sus más recientes resultados en esta materia, los cuales serán para enero. Si se continúa la tendencia, el dato que revele el DANE sería inferior al consolidado en su anterior medición.

🔴 Audiencia del caso 08 por crímenes en el Magdalena Medio

Este 27 de febrero, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) realizará una audiencia pública del subcaso Magdalena Medio, en la que las víctimas acreditadas en el caso 08 presentarán sus observaciones sobre las versiones entregadas por 35 comparecientes de la fuerza pública.

El caso 08 está relacionado con la investigación que aborda crímenes cometidos por agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares entre 1998 y 2000. En la audiencia participarán las víctimas, exmiembros del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el exalcalde de Barrancabermeja (Santander) y antiguos paramilitares. La audiencia tendrá lugar en la Universidad Industrial de Santander (UIS) y comenzará a las 8:00 a.m.

🔴 Se alistan los cierres de campaña

Aspirantes a la Presidencia se preparan para el cierre de campañas de cara a las elecciones a Congreso y consultas del próximo 8 de marzo. En la capital del país coincidirán varios eventos de diferentes partidos políticos anunciando el cierre de la contienda.

Todos los partidos y organizaciones políticas tienen hasta el próximo primero de marzo para cerrar las campañas de candidatos y candidatas al Congreso. A partir de esa fecha y hasta terminar las elecciones legislativas, están prohibidos los actos de proselitismo político. Entre los partidos de los candidatos que tendrán este cierre en Bogotá está el Pacto Histórico (Iván Cepeda) y Salvación Nacional (Abelardo de la Espriella), quienes llevan en sus banderas a los dos aspirantes que más figuran en la última medición de Invamer.

🔴 El turno de Bill Clinton ante el Congreso

La atención política en Estados Unidos se traslada este viernes al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, donde el expresidente Bill Clinton comparecerá para rendir testimonio sobre su relación con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Esta audiencia ocurre apenas 24 horas después de que su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, enfrentara un interrogatorio de varias horas a puerta cerrada, en el cual defendió tajantemente la inocencia de su marido frente a los crímenes del difunto pederasta.

Durante la jornada del jueves, Hillary Clinton fue enfática al ser cuestionada sobre si el expresidente tenía conocimiento de las actividades ilícitas de Epstein. Ante la pregunta directa de la prensa sobre si confiaba al 100 % en que su marido no sabía nada de dichos crímenes, la veterana política respondió con un seco: “Sí, lo estoy”.

🔴 Emprendimiento animal y festival por la paz, en debate en el Concejo

Este viernes 27 de febrero de 2026, a las 9:00 a. m., la Comisión Primera del Concejo de Bogotá sesionará en el Recinto de los Comuneros para avanzar en la discusión de varios proyectos de acuerdo.

En la agenda está la continuación del debate sobre una iniciativa que busca fortalecer negocios locales, emprendimientos y pymes relacionados con la protección y el bienestar animal en Bogotá.

También se dará primer debate al proyecto que propone crear el Festival Distrital Musical Estudiantil por la Paz y la Reconciliación.

Además, se realizará la lectura y aprobación de actas de sesiones anteriores.

🔴 Selección Colombia de baloncesto

Cumpliendo su segunda salida en las Eliminatorias Americanas, el combinado nacional masculino se medirá antes su homólogo de Chile. Los anfitriones vienen de caer dos veces (66 a 82 y 78 a 62) contra Brasil. El partido será a las 6:00 p.m. en el Coliseo Municipal Antonio Azurmendy Riveros de Valdivia, Chile.