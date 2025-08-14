Condena a Rodolfo Palomino, cifras del comercio y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Judicial

Rodolfo Palomino, exdirector de la Policía, será condenado por la Corte Suprema de Justicia

Este jueves, a las 2:15 p.m. el general en retiro de la Policía, Rodolfo Palomino, tiene una cita con la Corte Suprema de Justicia. La Sala de Primera instancia del alto tribunal tiene todo listo para condenarlo por el delito de tráfico de influencias por, supuestamente, haber frenado la captura del Luis Gonzalo Gallo, exintegrante de la Junta Directiva del Fondo Ganadero de Córdoba, señalado de tener nexos con paramilitares y ayudarlos a despojar tierras en ese departamento.

🔴 Política

Confirman encuentro entre vicepresidenta Márquez y ministro Benedetti

La vicepresidenta Francia Márquez y el ministro del Interior, Armando Benedetti, se reunieron en la tarde de este miércoles. Si bien podría tratarse de una cita normal entre funcionarios de un mismo Gobierno, en este caso el del presidente Gustavo Petro, las distancias internas que golpean al Ejecutivo la convirtieron en un hecho de connotación distinta. En efecto, Márquez venía de una ruptura total con Petro y fue Benedetti quien ayudó a recomponer el diálogo, al punto que se volvieron a mostrar juntos en público durante la conmemoración de la Batalla de Boyacá, realizada el pasado 7 de agosto en Leticia (Amazonas). Los temas que trataron giraron en torno a la implementación del Acuerdo de Paz de 2026 y la situación crítica del norte del Cauca. La vicepresidenta se opuso a la llegada al Gobierno del ahora ministro del Interior por los señalamientos de presunta violencia de género que pesan en su contra, los cuales –en todo caso– él ha negado en todo momento. Por eso, de cara a 2026, el presidente Petro se encuentra realizando una recomposición de las relaciones internas de su gabinete para poder enfrentar el epílogo de su administración mostrando unidad.

🔴 Vivir

Hoy se llevará a cabo un desayuno, encabezado por Rosa Yolanda Villavicencio, Canciller (e), como abrebocas de la Cumbre de Países Amazónicos de los Estados Parte del Tratado de Cooperación Amazónica (TCA), que se realizará el próximo 22 de agosto de 2025, en Bogotá.

El objetivo de esta cumbre es adoptar una declaración conjunta que consolide acuerdos regionales, refleje las prioridades compartidas y oriente acciones concretas para enfrentar los desafíos ambientales, sociales y climáticos de este ecosistema amazónico.

🔴 Negocios

¿Cómo avanza el comercio en Colombia?

Este jueves el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publica los resultados de la Encuesta Mensual de Comercio, con corte a junio.

En mayo, las ventas reales del comercio minorista aumentaron 13,2 % y el personal ocupado decreció 0,3% en relación con el mismo mes de 2024. Excluyendo el comercio de combustibles, la variación de las ventas reales del sector fue de 16,3 %.

En la variación anual, la línea de comercio que más registró un crecimiento fue la de equipo de informática y telecomunicaciones para uso personal o doméstico, con un 56,5 %. Le siguieron vehículos automotores y motocicletas, principalmente de uso de los hogares (29,8 %) y equipo y aparatos de sonido y video (televisores, con un 26,5 %).

🔴 Bogotá

Desfile de autos antiguos

Desde las 6:30 a.m. se llevará a cabo en el Palacio San Francisco (Avenida Jiménez # 7-10) el Desfile de Autos Clásicos y Antiguos. Durante el evento se presentarán todos los detalles de la segunda edición de este recorrido único por la ciudad, en el que más de 300 vehículos clásicos y antiguos transitarán 16,38 kilómetros como parte de la celebración de los 487 años de Bogotá. Esta es una invitación de la Oficina de Turismo de Bogotá.

Jornada de mascotas

Además, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) dará inicio a ExpoPet 2025, que se llevará a cabo desde mañana hasta el 18 de agosto. El objetivo es celebrar el amor por los animales, promover la adopción responsable y fortalecer el cuidado y bienestar animal en Bogotá. Durante estos días, la entidad estará ubicada en el Pabellón 8, Stand 101, Nivel 1 de Corferias.

🔴 Internacional

La preocupación crece por los incendios en España que no cesan

España atraviesa horas extremadamente complejas en la extinción de los numerosos incendios que arrasan el país, sobre todo en las provincias de Zamora y Orense, al norte, donde ya se podrían haber consumido más de 30.000 hectáreas y siguen desalojados miles de vecinos de medio centenar de localidades.

Acuerdo preliminar en Berlín alivia tensiones antes de la cumbre en Alaska

El aparente éxito de las conversaciones entre Ucrania y sus socios internacionales en Berlín, donde se buscó un enfoque común frente a Rusia, ha mitigado parte de la incertidumbre sobre la próxima reunión en Alaska. Sin embargo, en Ucrania persisten las preocupaciones ante el posible deseo de Vladimir Putin de continuar la invasión y la imprevisibilidad de Donald Trump.

🔴 Deportes

Siguen los cuadrangulares de la Liga Femenina

Este jueves se completa la tercera fecha en los cuadrangulares de la Liga Femenina, que tendrá dos partidos determinantes.

Después de que América venció 1-0 a Santa Fe en El Campín este miércoles, y se puso a dos puntos de Atlético Nacional, el cuadro verdolaga visitará hoy a Millonarios a las 3:00 p.m. buscando mantener su puntaje perfecto en el grupo B.

Por el otro lado, en el A, Orsomarso se consolidó como líder con siete puntos tras superar 2-0 a Inter de Palmira, y ahora el turno será para Cali y Medellín, que se medirán hoy a las 7:30 p.m. en un duelo clave para no perderle pisada al puntero.

La séptima fecha de la Liga BetPlay

Después de que el partido entre Cali y Unión Magdalena abrió la séptima jornada del campeonato colombiano el miércoles, este jueves a las 6:00 p.m., América, que viene de perder 2-1 en Cali el martes con Fluminense en la Copa Sudamericana, jugará el segundo partido de la fecha visitando a Deportivo Pereira.

El resto de la jornada continuará el viernes con el duelo entre Alianza y Once Caldas (4:00 p.m.), y el sábado con los choques La Equidad vs. Llaneros (3:00 p.m.), Águilas Doradas vs. Boyacá Chicó (5:15 p.m.) y Atlético Nacional vs. Fortaleza (7:30 p.m.). El domingo se enfrentarán Tolima y Millonarios (6:10 p.m.), mientras que el lunes, en jornada festiva, jugarán Junior vs. Bucaramanga (5:15 p.m.) y Pasto vs. Medellín (7:30 p.m.). La fecha se cerrará el martes con el compromiso entre Santa Fe y Envigado (7:30 p.m.).