Confirman que 'Tirofijo' está muerto

De acuerdo con el alto oficial, 'Tirofijo' murió el 26 de marzo pasado a las 6:30 pm, al parecer por causas naturales o fruto de un paro cardíaco.

El Almirante David René Moreno, jefe de Estado Mayor conjunto de las Fuerzas Militares, leyó un comunicado donde asegura que Manuel Marulanda Vélez sí está muerto. También le pidió a las Farc que si van a desmentir la información lo demuestren.

Moreno agregó que será Alfonso Cano el nuevo jefe de la guerrilla.

"En los días en que se presentó la muerte de ‘Tirofijo’ la Fuerza Pública realizó una serie de operaciones y bombardeos en diferentes áreas de la Uribe en el departamento del Meta. La primera en el cerro El Purgatorio, la segunda en la laguna de Los Osos y la tercera en la cabecera del río Papaneme. La información que teníamos era que Marulanda se encontraba allí. Sin embargo, ninguna de estas operaciones se realizó en la fecha en la que se reporta la muerte de Marulanda", agrega el comunicado.



"Sabemos que entre las Farc la versión que se maneja es que murió por causas naturales, específicamente por un paro cardiaco y que designaron como su sucesor a Alfonso Cano. Conocimos además que siguiendo su tradicional política de desinformación las Farc no han informado de este hecho a todos sus integrantes. Esperamos que como es costumbre las Farc no nieguen la verdad, en este caso la muerte de ‘Tirofijo’. Si van a decir que la información que tenemos no es cierta, que lo demuestren", enfatiza el texto.



"Así la muerte de Marulanda haya sido en un bombardeo o por causas naturales este sería el mas duro golpe que ha sufrido este grupo terrorista, por cuanto ‘Tirofijo’ era quien mantenía cohesionada esa agrupación delictiva", de acuerdo con otro aparte del escrito.

El pronunciamiento del Almirante se presentó luego de que el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, le dijera a la revista Semana que el deceso del máximo dirigente de las Farc tuvo lugar el 26 de marzo anterior. De acuerdo con el jefe de la cartera de Defensa, Juan Manuel Santos, Pedro Antonio Marín, alias 'Manuel Marulanda Vélez' o 'Tirofijo' murió el 26 de marzo pasado. "Debe estar en el infierno..al que se van todos los criminales muertos", aseguró Santos en entrevista concedida a la revista Semana.

"La información que tenemos es que ya se fue. Es lo que nos dice una fuente que nunca nos ha fallado", agregó el jefe de la cartera de Defensa en la entrevista que le concedió a María Isabel Rueda, de la revista en mención. "Esa es la última información que tenemos y que estamos corroborando. La inteligencia nos dice que el 26 de marzo de este año", aseveró el jefe de la cartera de Defensa, a propósito de la fecha de la muerte del máximo dirigente de las Farc.



"¿Y cómo murió?", le pregunta la periodista. "No sabemos. En esas fechas hubo tres bombardeos fuertes en donde se pensaba que estaba 'Tirofijo'. La guerrilla dice que de paro cardíaco. No tenemos pruebas ni de lo uno ni de lo otro. Hasta ahora sólo tengo esos datos", agregó.



De acuerdo con Santos, Alfonso Cano, otro miembro del secretariado de las Farc, será ahora el máximo dirigente de la guerrilla.