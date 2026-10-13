Congreso retoma actividades, cirugía del papa León XIV y más en El Despertador

La discusión estará situada en cómo se distribuirán los montos para las entidades del Estado, puntualizando que ya fue aprobada una reducción de COP 170.000 millones a la Jurisdicción Especial para la Paz…

Tras una semana sin sesiones, Senado y Cámara retomarán los pendientes legislativos que comprenden, entre otras cosas, la discusión del presupuesto de 2027. Las plenarias de las dos corporaciones recibirán el articulado que ya vio la luz verde en las Comisiones Económicas conjuntas.

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La discusión estará situada en cómo se distribuirán los montos para las entidades del Estado, puntualizando que ya fue aprobada una reducción de COP 170.000 millones a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). También se han propuesto traslados de recursos de varias dependencias, en especial el Ministerio de Minas para afrontar la crisis por el fenómeno de El Niño.

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En otros asuntos pendientes por resolver estará, precisamente, la discusión sobre el futuro de la JEP que se da en la Comisión Primera del Senado. La oposición ya convocó a varios ministros para controles políticos y pidió tener una sesión exclusiva para debatir sus proyectos el próximo viernes.

🔴Gobierno De la Espriella anuncia que "estrenará" esta semana el decreto para regular la protesta

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En la antesala de las manifestaciones convocadas por la oposición este 14 de octubre, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció que esta misma semana se "estrenarán" las modificaciones al decreto 003 de 2021 que reveló en su momento El Espectador.

Desde Cali, el jefe de la cartera política indicó que buscan "garantizar la protesta pacífica y las condiciones para que esa protesta pacífica se pueda dar". Lara detalló que desde su Ministerio se han anticipado a posibles disturbios en departamentos como el Valle del Cauca.

Paralelamente, la oposición ha reforzado su apuesta por las calles con altos tintes electorales. Sin embargo, el llamado ha perdido fuerza dentro de los sindicatos, pues organizaciones como la CGT o la USO no han anunciado su presencia. Entre tanto, otras como Fecode o la CUT se encuentran divididas en medio de procesos internos de reorganización.

🔴Mineducación designa a nuevo director de Fondo de Infraestructura

El Ministerio de Educación confirmó que Rodolfo Jesús Mestre Gutiérrez fue designado nuevo director del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE), la entidad encargada de financiar la construcción, ampliación y mejoramiento de los colegios públicos del país.

El nombramiento llega pocas semanas después de que, el Ministerio expidiera un decreto que amplía de manera temporal el objeto del FFIE, en el marco de la calamidad pública declarada por las afectaciones que dejó el terremoto del pasado 10 de agosto. De acuerdo con la normativa, además de la infraestructura de educación inicial, preescolar, básica y media, el fondo podrá encargarse de la “viabilización, financiación, estructuración y ejecución de proyectos de construcción, mejoramiento, adecuación, ampliación, rehabilitación y dotación de infraestructura educativa física de las Instituciones de Educación Superior Públicas”.

Según la cartera de Educación, con corte al 27 de agosto de 2026, se habían recibido 410 reportes de daños por parte de instituciones de educación superior públicas y privadas, y el Gobierno había identificado afectaciones en 72 IES públicas, entre ellas 11 en Cali, 9 en Medellín, 8 en Popayán, 4 en Tuluá y 3 en Dosquebradas.

🔴Corte Constitucional verificará medidas para atender crisis de agua en La Guajira

Este martes se realizará en Riohacha una audiencia pública convocada por parte de la Corte Constitucional para revisar el avance de las medidas para atender la crisis de agua y de acceso a la salud en el departamento de La Guajira. La diligencia se adelantará luego de que el alto tribunal ordenara medidas urgentes para proteger la salud de niños wayuu, por el incumplimiento de la sentencia de 2017 sobre el estado de cosas inconstitucional.

El pasado 23 de septiembre, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017 señaló que en los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia el panorama es de desatención persistente. Como lo contó El Espectador, no solo persisten los problemas de acceso al agua. También son críticas las condiciones de afiliación al sistema de salud y el Estado no tiene certeza ni de cuántos son los niños wayuu a los que debe atender.

Un par de días después de la orden del alto tribunal de tomar medidas urgentes, una mujer embarazada de la comunidad Karraguaysumana, en Uribia, tuvo complicaciones durante la labor de parto. Su IPS no quiso ir hasta la comunidad para atenderla y sus vecinos tuvieron que trasladarla hasta un centro de atención, con las dificultades de acceso. La bebé recién nacida falleció en un caso al cual la Corte también le tiene la lupa puesta.

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🔴Álvaro Pulido, frente a un juez en Florida

Estados Unidos anunció este domingo el arresto del colombiano Álvaro Pulido Vargas, antiguo socio del exministro venezolano Alex Saab. El Departamento de Justicia de EE. UU. avanzó que Pulido Vargas comparecerá ante un tribunal del Distrito Sur de Florida el próximo martes 13 de octubre por la tarde. Pulido habría sido trasladado por la DEA desde la cárcel El Rodeo, en Caracas, donde se encontraba detenido desde 2023 tras una investigación por una presunta trama de corrupción en la estatal petrolera PDVSA.

El exministro se declaró culpable del cargo de conspiración para el lavado de dinero en la corte federal del Distrito Sur de Florida y reconoció que en 2015, cuando Nicolás Maduro era presidente, organizó con “altos funcionarios del Gobierno” un “esquema ilegal” con “sobornos” y “pagos ilegales” del programa público venezolano Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), con transferencias de dinero al sur de Florida.

🔴El papa será hospitalizado hoy para ser operado

El papa León XIV será hospitalizado el martes antes del mediodía en el Hospital Gemelli de Roma para ser operado de un nódulo en el pulmón, informó este lunes el Vaticano, sin precisar si la cirugía tendrá lugar ese mismo día.

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Tras 17 meses de pontificado a un ritmo frenético, el santo padre anunció el domingo que será sometido a una intervención quirúrgica por un nódulo pulmonar, detectado “en una fase muy temprana”. Un nódulo pulmonar es una pequeña masa o lesión en el tejido del pulmón que usualmente se detecta mediante un examen de imagen torácica.

“Los médicos consideran conveniente intervenir y, por lo tanto, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para removerlo”, dijo el domingo el pontífice, de 71 años, al término de la oración del ángelus.

León XIV precisó que el nódulo, identificado durante unas revisiones recientes, “está bien localizado”.

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🔴Bogotá y Soacha firman acuerdo para construir el ciclopuente Tibanica

Este martes 13 de octubre, la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía de Bogotá, el IDU, el ICCU, la Región Metropolitana y la Alcaldía de Soacha firmarán un convenio para impulsar la construcción del ciclopuente Tibanica, una conexión peatonal y ciclista entre la Alameda El Porvenir, en Bosa, y la avenida Terreros, en Soacha. La firma está programada para las 10:30 a. m. en la Gobernación de Cundinamarca y busca avanzar en una infraestructura que facilitaría los desplazamientos cotidianos entre ambas jurisdicciones, especialmente para quienes utilizan la bicicleta como medio de transporte.

La iniciativa tiene antecedentes que se remontan, al menos, a 2019, cuando se aprobaron recursos de regalías para financiar los estudios y diseños de esta conexión sobre la quebrada Tibanica. El proyecto contemplaba una ciclorruta de 2,4 metros de ancho y un paso peatonal de 2,8 metros, además de intervenciones de espacio público y paisajismo. Su avance cobra relevancia en medio de las dificultades de movilidad entre Bogotá y Soacha, donde recientemente también fue adjudicada, por $59.808 millones, la construcción del puente vehicular Tibanica, que conectará la avenida Ciudad de Cali con Ciudad Verde y cuya entrega está prevista para el primer semestre de 2028.

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🔴Uno de los dos cuadros de Renoir hallados tras ser robados en Francia tiene una rasgadura

Los dos cuadros hallados tras ser robados hace un mes en el museo Renoir de Cagnes-sur-Mer, en el sureste de Francia, están más bien "en buen estado", pero una de las obras tiene "un rasgón", informaron el lunes las autoridades francesas.

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El 8 de septiembre, dos ladrones irrumpieron en el museo y lograron huir rápidamente con dos obras del pintor impresionista Auguste Renoir, casi un año después del sonado robo de joyas en el Louvre en París.

Los cuadros robados eran los óleos "Madame Colonna Romano" y "Jeune femme au puits".

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"Las dos obras presentaban deterioros. El marco de ‘Jeune femme au puits’ estaba ligeramente dañado, pero solo se trataba del marco. En cambio, el lienzo de ‘Madame Colonna Romano" tenía un rasgón", explicó el fiscal de Marsella, Nicolas Bessone, en una rueda de prensa en París.