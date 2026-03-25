Consejo de ministros, nuevo embajador de Venezuela en Colombia y más en El Despertador

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🔴 Petro habló en consejo de ministros sobre posibles causas del accidente aéreo en Puerto Leguízamo

El primer mandatario lideró la reunión de alto nivel en la que se refirió a algunos aspectos del accidente y sobre otros temas relacionados con las Fuerzas Militares, incluyendo la modernización de sus capacidades. Según el primer mandatario, las Fuerzas Militares están al menos 50% de sus capacidades y, aseguró, haber dado la orden de cambiar los aviones Hércules hace más de un año.

Antes de entrar en materia, el jefe de Estado, el ministro de Defensa y altos mandos militares rindieron un homenaje y ya con todos los ministros rindieron un minuto de silencio por los 69 uniformado que murieron en el accidente aéreo.

Durante el avance de la reunión, el primer mandatario expuso que las Fuerzas Militares han ido perdiendo capacidades. “La capacidad de las Fuerzas Armadas es el 45 por ciento de lo que deberíamos tener. No es de este gobierno la responsabilidad. Llevamos 15 años de deterioro“, aseguró Petro en la reunión.

🔴 Confirmado embajador de Venezuela para Colombia

El nombre de Ramón Orlando Maniglia Ferreira fue confirmado por la Asamblea Nacional como el nuevo embajador de Venezuela en Colombia, en una sesión que también aprobó el nombre de Rubén Darío Molina en Nicaragua. El almirante retirado y experimentado diplomático asumirá la jefatura de la misión en Bogotá en un momento determinante para la consolidación de los lazos bilaterales.

La designación busca fortalecer la hoja de ruta establecida tras el restablecimiento de relaciones formales, enfocada en la gestión fronteriza, el intercambio comercial y la cooperación política. Maniglia no es un desconocido en el entorno estatal venezolano. Su trayectoria combina el mando militar con la representación internacional. Según reportó El Nacional de Venezuela, el funcionario se ha desempeñado desde 2014 como embajador en Alemania.

También ocupó uno de los cargos de mayor confianza en la estructura del Estado venezolano. Fue ministro de la Defensa entre 2005 y 2006 durante el gobierno de Hugo Chávez, posición que ejerció con el rango de almirante de la Armada Bolivariana.

🔴 Delegación de inversionistas visita Venezuela

Ejecutivos de fondos de cobertura y compañías petroleras se reúnen en Caracas con la intención de realizar inversiones. Los encuentros, en los que participan cerca de 50 inversionistas, se han adelantado con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Estas reuniones marcan un giro brusco para un país que durante años ha estado prácticamente excluido de los mercados globales debido a las sanciones de EE.UU. dirigidas al gobierno de Maduro. Desde su arresto, la administración de Donald Trump ha avanzado en restablecer vínculos diplomáticos y aliviar restricciones sobre el sector energético venezolano, buscando atraer capital extranjero a la nación rica en petróleo.

Según lo anunciado por Rodríguez se espera que, en el transcurso de esta semana, Venezuela envíe una misión diplomática a Estados Unidos.

🔴 Bogotá recibe reconocimiento por la atención en la detección de cáncer de mama

En el Hospital de Bosa, este miércoles la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente recibirá la “Certificación del Consultorio Rosado”, otorgada por la Asociación Colombiana de Mastología, un reconocimiento a la calidad en la atención para la detección temprana del cáncer de mama. Será un espacio clave para visibilizar avances en la atención integral en salud de las mujeres en el sur de la ciudad.

🔴 ‘Yailin la más viral’, detenida por las autoridades dominicanas

La ex pareja de Anuel se vio involucrada en un incidente con las autoridades de República Dominicana, en el que fue arrestada. ¿De qué acusan a la cantante e influencer?

Jorgina Guillermo Díaz, conocida artísticamente como ‘Yailin la más viral’, fue detenida este martes 24 de marzo, en República Dominicana, durante un operativo rutinario de las autoridades.

Según la información que ha trascendido en medios locales y que ha sido reproducida por medios como Univisión, la Policía Preventiva y la Dirección Central de Investigación habría encontrado, dos armas de fuego dentro del automóvil de la generadora de contenido.

Se trataría de un Lamborghini verde en el que Yailin se desplazaba con dos personas más, cuyas identidades no fueron reveladas.

Según los medios dominicanos, las armas halladas serían una pistola Glock 19 de quinta generación con selector de disparo, cargador y dos cápsulas y una Zoraki con cargador y cinco cápsulas.

De momento, se sabe que Yalín permanece bajo custodia de las autoridades. Los videos de su detención, donde ella se ocultaba el rostro, se viralizaron.