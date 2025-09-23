¿Cuándo son los próximos festivos de Colombia en 2025?

Conozca cuáles son los festivos que quedan en lo que resta del 2025 y por qué se celebran. Foto: Pixabay

Octubre de 2025, en Colombia solo habrá un día festivo, lo que lo convierte en una fecha muy esperada para quienes desean aprovechar un descanso en medio de la rutina. Como todos los feriados del país, está regulado por la Ley Emiliani y el calendario oficial del Ministerio de Hacienda. ¿Cuál es y cuándo cae? En esta nota se lo contamos.

¿Cuándo es el próximo festivo en Colombia?

El próximo festivo en Colombia será el lunes 13 de octubre de 2025, día en el que se conmemora el Día de la Raza o Día de la Diversidad Étnica y Cultural de la Nación Colombiana.

¿Qué se celebra el 13 de octubre en Colombia?

El 13 de octubre de 2025 se celebra el Día de la Raza, también conocido como Día de la Diversidad Étnica y Cultural de la Nación Colombiana. Esta fecha conmemora el encuentro de dos mundos, tras la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492 y, en el contexto actual, busca reconocer y valorar la riqueza cultural, étnica y ancestral del país.

La fecha oficial es el 12 de octubre, pero la Ley Emiliani estableció que el día festivo se traslada al siguiente lunes.

Festivos de Colombia en el segundo semestre de 2025

